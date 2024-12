Meghan Trainor priznala, da je pretiravala z botoksom: Ne morem se nasmejati

Lepotni standardi in vse preveč dostopni lepotni popravki se lahko hitro sprevržejo v katastrofo. Čeprav še ni tako hudo in ni šlo za večji lepotni poseg, je prav pasti omenjenega na lastni koži občutila Meghan Trainor . "Ne morem se več nasmejati," je priznala.

Zvezdnica je v svojem podkastu Workin' on It s svojim bratom Ryanom Trainorjem in možem Darylom Sabaro zaupala svojo izkušnjo z botoksom. "Pretiravala sem z botoksom. Preveč ga imam in potrebujem pomoč," je razkrila in dodala, "nekajkrat sem poskusila na čelu, nato pa sem se odločila eksperimentirati na drugem delu obraza."

Kot je 30-letnica pojasnila v nadaljevanju, je popustila pod pritiskom in prigovarjanjem neimenovane osebe. "Nekdo me je prepričal, da imam premajhno zgornjo ustnico in da bi bila s polnilom videti čudovito. A to ni bilo res," je povedala razlog, da se ne more več smejati. "Celoten obraz me boli, če se samo poskusim nasmejati," je še dodala.