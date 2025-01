Meghan Trainor: Rekli so mi, da se pevkam kariera po rojstvu otrok konča

Po več kot desetletju v središču pozornosti je Meghan Trainor še vedno močno zaposlena in blagoslovljena. Med svojo še cvetočo kariero je 31-letna pop zvezda zgradila življenje, ki si ga je vedno žela, a pot do tja ni bila lahka. Potem ko je leta 2014 čez noč zaslovela s pesmijo All About That Bass, so se njene sanje skoraj razblinile zaradi močnega dvoma vase, zapletov z glasilkami in težavami z duševnim zdravjem. Toda materinstvo je njeno življenje postavilo nazaj na tire. "Ko sem postala mama, je moja kariera zaživela povsem na novo," je povedala za People.