Meghan Trainor se je s pomočjo nadomestne matere razveselila rojstva hčerke

Meghan Trainor se je z možem Darylom Sabaro na skrivaj po zaslugi nadomestne matere razveselila tretjega otroka. "Naša deklica Mikey Moon Trainor je končno prišla na svet po zaslugi naše neverjetne nadomestne matere, superženske," je na družbeno omrežje zapisala pevka.
"Za vedno bomo hvaležni vsem zdravnikom, medicinskim sestram in ekipam, ki so nam omogočile uresničitev teh sanj," je dodala 32-letnica in priznala: "Na tej poti smo imeli neskončne pogovore z našimi zdravniki in to je bil najvarnejši način, da lahko še naprej širimo svojo družino."
Nad rojstvom sestrice sta navdušena tudi njuna bratca, štiriletni Riley in dveletni Barry, ki sta ji celo nadela njeno srednje ime.
Nadomestno materinstvo je postopek, pri katerem ženska (nadomestna mati) privoli, da bo donosila in rodila otroka za druge osebe (nameravane starše), ki bodo nato otroka posvojili in ga vzgajali kot svojega. To je lahko možnost za pare ali posameznike, ki sami ne morejo imeti otrok zaradi zdravstvenih težav, ali za istospolne pare, ki želijo imeti biološko povezanega otroka.
Meghan Trainor je ameriška pevka, tekstopiska in producentka, ki je zaslovela s svojim prvencem 'All About That Bass' leta 2014. Njena glasba je znana po optimističnih besedilih, pop ritmih in vplivih soula ter doo-wopa. Poleg glasbene kariere je sodelovala tudi kot sodnica v pevskih tekmovanjih in se pojavljala v televizijskih oddajah.
Daryl Sabara je ameriški igralec, ki je najbolj znan po vlogi Juni Cortez v filmski seriji 'Spy Kids'. S svojo igralsko kariero je začel že v otroštvu in se pojavil v številnih filmih in televizijskih serijah, vključno z glasovno igro v animiranih filmih. Leta 2018 se je poročil s pevko Meghan Trainor.
