Meghan Trainor se je s pomočjo nadomestne matere razveselila rojstva hčerke

Meghan Trainor se je z možem Darylom Sabaro na skrivaj po zaslugi nadomestne matere razveselila tretjega otroka. "Naša deklica Mikey Moon Trainor je končno prišla na svet po zaslugi naše neverjetne nadomestne matere, superženske," je na družbeno omrežje zapisala pevka.

"Za vedno bomo hvaležni vsem zdravnikom, medicinskim sestram in ekipam, ki so nam omogočile uresničitev teh sanj," je dodala 32-letnica in priznala: "Na tej poti smo imeli neskončne pogovore z našimi zdravniki in to je bil najvarnejši način, da lahko še naprej širimo svojo družino."

Nad rojstvom sestrice sta navdušena tudi njuna bratca, štiriletni Riley in dveletni Barry, ki sta ji celo nadela njeno srednje ime.