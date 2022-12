Meghan Trainor: Upam, da bom v letu 2023 spet noseča

Zvezdnica ima trenutno z možem Darylom Sabaro, s katerim sta poročena od leta 2018, enega otroka, 22-mesečnega sina Rileya. Čeprav njena prva nosečnost in porod nista potekala povsem brez zapletov, je to ni prestrašilo. Sin je na svet prišel s carskim rezom, zelo hitro po rojstvu pa so se mu začele težave z dihanjem, zato so ga odpeljali na intenzivno nego za novorojenčke, kjer so ga pet dni hranili po cevki. "Ko se je rodil in ni jokal, mi je bilo kot v grozljivki," je priznala 28-letnica in dodala, da ga je videla samo za eno sekundo preden so ga odpeljali. Po tednu dni sta lahko zapustila bolnišnico.