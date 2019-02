Oblegana Meghan v New Yorku v družbi prijateljic

Že mogoče, da je Meghan Markle sedem mesecev noseča, zdaj pa je prvič po lanski majski poroki s princemHarryjemobiskala New York, kjer je s prijateljiproslavila prihajajoči porod in se poveselila v nekaj ekskluzivnih restavracijah.

V sklopu nekajdnevnega oddiha je tako skupaj s prijateljicamaSereno Williams in Jessico Mulroney obiskala restavracijoThe Polo BarRalpha Laurena, na newyorški Peti aveniji. Meghan so varovali agenti State Departmenta in njene ekipe kraljevih varnostnikov. Meghan in Serena sta po triurnem druženju odšli v hotel The Mark na Manhattnu.