Meghan zatrjuje, da je kraljeva družina v nosečnosti ni zaščitila

Meghan je v dokumentih, ki jih je vložila na sodišče, navedla, da jo je na cedilu pustila celotna kraljeva institucija, saj je niso zaščitili pred članki medijev, ki so bili za njo na čustveni ravni izjemno moteči. Vojvodinja Sussekška se je v nosečnosti počutila samo in brez zaščite kraljeve družine.

Meghan Markleje to odsotnost protekcije čutila predvsem v času nosečnosti, ko je postala predmet velikega števila neresničnih in zlonamernih člankov, ki so se pojavljali večinoma na britanskih tleh. Vsa lažna navajanja so ji pustila ogromne posledice, sama pravi, da so škodovale celo njenemu duševnemu zdravju. Te trditve je 38-letnica podala v novih dokumentih, ki jih je vložila njena pravna skupina v tekoči pravni zadevi proti britanskemu konservativnemu časopisu, izdanemu v tabloidnem formatu, The Mail on Sunday ter lastnikom tega medija, družbi ANL. Tabloid izhaja ob nedeljah in je najbolje prodajana nedeljska tiskovina.

icon-expand Meghan Markle meni, da bi jo morala kraljeva družina v času nosečnosti bolje zaščititi pred škodljivimi zapisi britanskih medijev. FOTO: Profimedia

Vojvodinja toži ANL, ki je prav tako lastnik izdaj, kot sta MailOnline ter Daily Mail, zaradi članka, v katerem so objavili objavili ročno spisano pismo, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetu Thomasu Marklu. Odvetnikovi Marklove zatrjujejo, da je objava grobo posegla v njeno zasebnost. V zapisu, naslovljenem na sodišče, so navedli, da se je Meghan počutila zadržano v nameri, da bi se v tisti situaciji branila pred neresnicami v času, ko sta s princem Harryjem še zmeraj opravljala kraljeve dolžnosti. Zapisano je še: "Ker je njeni prijatelji še nikoli niso videli v takšnem stanju, so bili upravičeno v skrbeh za njeno dobrobit, še posebej, ker je bila noseča in nezaščitena v instituciji, ki ji pripada ter tako pod prepovedjo braniti se pred lažmi.'' Meghan prijatelje navaja zgolj kot osebe A, B, C, D in E, zato da jih zaščiti pred vprašanji medijev.

icon-expand Prijatelje je v času Meghanine nosečnosti skrbelo. FOTO: Profimedia