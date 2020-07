Meghan želi zaščititi pet prijateljic, ki so ji v intervjuju stopile v bran

Imena so sicer zaupno posredovali sodniku in so vključena v sodni proces, tako ima do njih dostop tudi tabloid Mail on Sunday, ki ga Meghan zaradi objavljenega odlomka pisma, ki ga je naslovila na svojega očeta Thomasa Markla leta 2018, toži zaradi kršitve avtorskih pravic in zlorabo zasebnih podatkov. Vojvodinja je ob tem še potrdila, da Associated Newspapers grozi, da bo javno identificiral omenjenih pet žensk.

Pet žensk, ki so jih na portalu People opisali kot Meghanine dobre prijateljice, so svoj intervju dale leta 2019. Želele so stopiti skupaj proti globalnemu nasilju v medijih in spregovoriti resnico o Meghan. Vojvodinja Sussekška je potrdila, da se ni zavedala dejanj svojih prijateljic in da nikakor ni bila vpletena v njihove izjave.

"Associated Newspaper, ki je lastnik tabloida The Mail on Sunday in The Daily Mail, grozi, da bodo objavili imena petih žensk, petih državljanov, ki so se pred več kot letom dni odločile, da bodo anonimno govorile z ameriškim medijem. Želele so braniti javno osebo pred nasilnim vedenjem britanskih tabloidnih medijev," je vojvodinja Sussekška zapisala v svoji izjavi, ki jo je pridobil E! News. "Teh pet žensk ni povezano s trenutnim primerom, ki ga obravnava sodišče. Založnik je deloval nezakonito in se skušal izogniti odgovornosti. Ustvaril je zmedo in odvrnil pozornost od ključnega primera – to, da so nezakonito objavili moje zasebno pismo."

Meghan v svoji izjavi opisuje vsako žensko kot zasebno državljanko, mlado mamo, ki ima pravico do zasebnosti. "Imena so zaupna in če bo tabloid v javnem članku brez razloga zapisal imena petih žensk, je to izključno zaradi komercialnih razlogov, zlobe in predstavlja grožnjo njihovemu duševnemu počutju," je še zapisala ter dodala, da se omenjeni tabloid igra medijsko igro z resničnimi življenji. "Spoštljivo prosim sodišče, naj to pravno zadevo obravnava z občutkom, ki si ga zaslužimo in prepreči, da bi založnik zlorabil pravni postopek."