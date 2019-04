'Meghanin in Harryjev prvi otrok bo rdečelasa deklica Diana'

Čeprav sta vojvoda in vojvodinja sussekška pred časom sporočila, da podrobnosti o svojem prvem otroku ne nameravati deliti z javnostjo, kar je potrdila tudi Kensingtonska palača, je pred kratkim zaokrožila nekoliko nenavadna novica: iz britanskih stavnic so sporočili, da so prejeli ogromno število vplačanih stav, da bo prvi otrok kraljevih zakoncev rdečelasa deklica, ki jo bosta starša poimenovala Diana, stavili pa so tudi, da bo na svet prijokala v začetku meseca maja v njunem domu, v Frogmore Cottageu.