Meghanin oče ni bil povabljen na vnukov krst: Z veseljem bi dal svoj blagoslov

Kraljeva družina je včeraj, 6. julija, obeležila prav poseben dan. Mali Archie, prvorojenec Meghan Markle in princa Harryja, je bil krščen v notranjosti gradu Windsor v zasebni kraljičini kapeli , na intimnem dogodku pa so prisostvovali zgolj najožji svojci in prijatelji. Kraljeva zakonca sta tako fotografom kot novinarjem prepovedala vstop na posest, družinske fotografije pa je posnel uradni kraljevi fotograf Chris Allerton. Širša množica je tako lahko le nestrpno pričakovala, kdaj bodo uradne fotografije pricurljale v javnost, kar se je naposled zgodilo včeraj v poznih popoldanskih urah.

Na krstu so prisostvovali družinski člani princ Charles s soprogo Camillo, Meghanina mama Doria Ragland, princ William in vojvodinja Kateter sestri princese Diane, Harryjevi teti, Lady Jane Fellowes in Lady Sarah McCorquodale. Kraljica Elizabeta se zaradi neodložljivih obveznosti dogodka ni utegnila udeležiti - podobno kot je v preteklosti iz podobnih razlogov manjkala na krstu princa Louisa, najmlajšega sina princa Williama in Kate Middleton. Vabila na intimni dogodek pa nista prejela Meghanin oče, Thomas Markle in njena polsestra, Samantha Markle. Spomnimo, s slednjima je vojvodinja susekška praktično od poroke s Harryjem prekinila vse stike zaradi številnih medijskih objav in sporov.