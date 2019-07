'Meghanin pogled dokazuje več kot samo ljubezen'

Vojvodinja Meghan Markle in princ Harry po rojstvu Arhieja in njegovem krstu delujeta še bolj zaljubljeno kot kadarkoli prej. To dokazujejo tudi fotografije, na katerih Meghan stremi v svojega izbranca.

Strokovnjaki za telesno govorico so že večkrat opozorili na ljubezen med vojvodinjo Meghan Markle in princem Harryjem. Sedaj pa je strokovnjakinja Judi James pod drobnogled vzela poglede vojvodinje Sussekške, saj pogosto gleda v isto smer – v obraz svojega moža. Oboževalce je najbolj očarala fotografija z Archiejevga krsta, kjer Meghan stremi v Harryjeve oči. Kdo si ne bi želel takšne družinske fotografije? Strokovnjakinja Judi pa pravi, da takšen Meghanin pogled ni redkost, ker so jo paparaci že večkrat ujeli, ko zaljubljeno gleda svojega izbranca.

Oboževalce kraljeve družine je navdušila prisrčna fotografija mlade družine. FOTO: Profimedia

Njeni ljubeči pogledi so postali že nekakšna navada, saj je na spletu ogromno fotografij, na katerih Meghan stremi v Harryja. Strokovnjakinja Jamesova sklepa, da bi lahko bilo takšno vedenje posledica Meghaninih ameriških korenin: "Pogled dokazuje več kot samo ljubezen, svojega moža kuje v zvezde in mu s takšnim pogledom laska." Pojasnila je tudi, da je takšna vrsta pogleda ponavadi primerljiva z načinom, kako starši gledajo svojega otroka.

Njuni pogledi so se že večkrat ujeli, med drugim sta se z nasmehom na obrazu pogledala nedavno na dobrodelni polo tekmi, kjer sta se pomerila princ Harry in princ William. Tekme se je Meghan udeležila skupaj s sinom Archiejem, družbo pa ji je delala tudi Kate s svojima otrokoma. Meghanin ljubezenski pogled lahko zasledimo tudi na drugih dogodkih, ki sta se jih skupaj udeležila: tradicionalna parada Trooping the colour, tekma bejzbola med rivalskima ekipama Boston Red Sox in New York Yankees, takoj po porodu, ko sta javnosti predstavila Archieja ...

FOTO: Profimedia