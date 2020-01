Samantha Markle: Ves čas sem imela prav glede Meghan

Kmalu po odmevni novici o Meghanini in Harryjeviseparaciji od britanske kraljeve družine je vodstvo avstralske radijske pogovorne oddaje Kyle and Jackie O kontaktiralo Meghanino starejšo polsestro, Samantho Markle, da bi komentirala omenjeno zadevo. Slednja je v odgovor poslala več odrezavih sporočil, v katerih ni izbirala svojih besed, od voditelja pogovorne oddaje pa je zahtevala, da se ji najprej javno opraviči. Spomnimo, omenjeni voditelj Kyle Sandilands je leta 2017 prekinil pogovor s Samantho Markle, ki je takrat izdala knjigo, v kateri je pisala o svoji polsestri Meghan. Dejal ji je, da želi postati slavna na račun blatenja svoje polsestre in prekinil zvezo, Samantha pa mu je zdaj poslala posredno sporočilo:''Na intervju bom pristala samo, če se mi bo Kyle javno opravičil! In me nato znova prosil za intervju. Takrat je bil rit! Povejte mu, da bom opravila intervju, če bo na golo zadnjico navlekel plenico in se ob tem opravičeval! (smeh). Mojo knjigo je takrat označil za 'en dr*k' – še preden sem mu uspela pojasniti, o čem sploh govori, nato pa je pogovor prekinil šokantno hitro. Kakšna neotesana svinja. Ne bi smel imeti službe. Pred časom sem tudi sama delala na radiu. Sploh ni zabaven, je le vreča gnoja.''