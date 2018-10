Meghaninemu bivšemu možu padla sekira v med

Meghan Markle je prav gotovo doživela svojo 'pravljico' – poroko s princem britanske kraljeve družine. Spomnimo pa, da je bila pred tem že poročena, in sicer z ameriškim filmskim režiserjem Trevorjem Engelsonom . Meghan je bila stara 30, Trevor pa 35 let, ko sta si po šestih letih razmerja obljubila večno zvestobo v sproščenem poročnem obredu, ki je potekal v krogu prijateljev in družinskih članov – skupno število povabljencev pa ni preseglo številke 100.

Meghan in Trevor sta bila v razmerju šest let, poročena pa dve leti.

Poročni obred je potekal na eni od jamajških plaž, slavje, ki je sledilo po obredu, pa je trajalo štiri dni in je vključevalo koktajl večere, zabavo ob žaru in pivu ter predvsem sproščeno druženje.

A kot kaže, Trevor ni zaostajal za svojo nekdanjo soprogo. Kmalu po tem, ko se je izvedelo o razmerju med princem in Meghan, je tudi sam obelodanil novico o razmerju s premožno nutricionistko, 32-letno Tracey Kurland , hčerko multimilijonarskega bankirja, Stanforda Kurlanda . Dva tedna po tem, ko se je Meghan poročila s Harryjem, je tudi sam šel na kolena in zaprosil svojo izbranko.

Meghan je leta 2017 spoznala princa Harryja , s katerim se je poročila maja letos in okusila poroko svetovne razsežnosti, v katero so bile, v nasprotju z njenim predhodnim, zasebnega obredom, uprte oči širše javnosti.

Razmerje, ki je delovalo precej trdno, je začelo vodeneti, ko je Meghan sprejela igralsko vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec in se je morala zaradi snemanja preseliti v Toronto. Engelson je v tem času ostal v domačem Los Angelesu in zaradi distance, ki se je sčasoma naselila v njun odnos, se par po dveh letih zakona odločil za ločitev. Na uradnih ločitvenih papirjih leta 2014 je bilo zapisano, da sta se za razhod odločila zaradi nepremostljivih razlik.

Na fotografiji zgoraj je vidno, da je bila nevesta oblečena v preprosto in elegantno poročno obleko, ženin pa je nosil sivo obleko, pod katero je izstopala srajca v rožnatem odtenku. Po neuradnih informacijah je obred potekal v 'mehiškem duhu', tekila pa naj bi bila osrednja pijača tega veselega dne.

Eden od gostov je izjavil: ''Ženin in nevesta delujeta tako srečna ... Celoten obred je bil tako pristen – prava poosebitev tega, kar sta. Poročni obred je v celoti oddajal vtis majhnega, sproščenega in obenem intimnega dogodka in je bil popolno nasprotje veličastne poroke Meghan in Harryja.''