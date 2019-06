Mehiška zvezdnica razkrila spol in ime otroka

Odkar je Marlene Favela izvedela, da bo mamica, je presrečna in vesele trenutke rada deli s svojimi najbližjimi in oboževalci. Tokrat je bodoča mamica organizirala baby shower oziroma tako imenovano zabavo ob prihodu dojenčka. Na zabavi, ki je bila v hipijevskem stilu, je zbranim razkrila, katerega spola je njen otrok in katero ime sta z možem, avstralskim poslovnežem Georgeom Seelyjem, izbrala zanj.

''Pravzaprav je to presenečenje za vas, ker z možem že veva. Najprej bom razkrila otrokov spol in nato še ime,'' je bila na posnetku vzhičena Marlene, preden je odprla škatlo, iz katere so ušli rožnati baloni, ki so razkrili, da bo dobila hčerko.

Med povabljenci je bilo kar nekaj zvezdnic iz sveta telenovel, in sicer Susana González, Nora Salinas, Ana Patricia Rojo, Gema Garoa...