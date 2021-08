Mehiška zvezdnica Thalia abrahama slavila na razkošni jahti

New York, 28.08.2021, 17:04 | Posodobljeno pred eno uro

Pevka in igralka Thalia, ki si je po poroki s Tommyjem Mottolo življenje ustvarila v New Yorku, je dočakala abrahama. Nekoč zvezdnica telenovel, danes pa uspešna poslovna ženska je praznovala v krogu svojih najdražjih, njen mož pa ji je pripravil prav posebno presenečenje, in sicer slavje na razkošni jahti, dan pa se je končal z veličastnim ognjemetom.