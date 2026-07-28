Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Mehiški igralec in režiser bo prejel častno srce Sarajeva

Sarajevo, 28. 07. 2026 16.15 pred 12 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Njegov zadnji film so predvajali na letošnjem festivalu v Cannesu.

Mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna bo na letošnjem 32. filmskem festivalu v Sarajevu, ki bo potekal od 14. do 21. avgusta, prejel častno srce Sarajeva kot priznanje za svojo izjemno kariero in neizbrisen pečat, ki ga je pustil v svetu filma. Njegov opus obsega film, televizijo in gledališče, z njim pa je očaral občinstvo po vsem svetu.

Diego Luna, ki je enako prepričljiv pred in za kamero, si je utrl prepoznavno umetniško pot, zaznamovano z družbeno angažiranostjo in trajno zavezanostjo krepitvi latinskoameriških in španskih glasov na mednarodnem filmskem odru. Mehiški igralec, režiser in producent bo tako na prestižnem sarajevskem festivalu prejel častno srce Sarajeva kot priznanje za svojo izjemno kariero.

Diego Luna bo v Sarajevu prejel častno nagrado.
Diego Luna bo v Sarajevu prejel častno nagrado.
FOTO: Profimedia

Na 32. filmskem festivalu v Sarajevu bodo prikazali tudi njegov najnovejši film, ki ga je režiral, špansko dramo Ceniza en la boca, z angleškim naslovom Ashes. Film so premierno prikazali na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu. Luna bo imel v Sarajevu tudi mojstrski tečaj, na katerem bo svoje izkušnje in vpoglede v sodobno umetnost delil z mladimi talenti, filmskimi profesionalci in občinstvom festivala.

Preberi še Za srce Sarajeva v konkurenci 51 filmov tudi slovenski

"Pred četrt stoletja je osvojil naša srca z nepozabno vlogo v filmu Jaz pa tebi mamo. Takrat smo upali - in danes vemo -, da smo priča umetniku, ki nikoli ne preneha raziskovati in nas presenečati ter prehaja od hollywoodskih spektaklov z visokimi proračuni k intimnim, pristnim zgodbam, ki razkrivajo bogastvo latinskoameriške kulture. Diego Luna je s svojim izjemnim opusom pustil globok pečat v sodobni kinematografiji, zato nam je v čast, da mu podelimo častno srce Sarajeva," je povedal direktor sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović.

Luna je v odzivu povedal, da je že leta želel priti v Sarajevo. "Toliko kolegov je z navdušenjem govorilo o festivalu in svojih izkušnjah. V veliko čast mi je, da je bilo s tem priznanjem prepoznano moje delo in neizmerno se veselim, da bom občinstvu predstavil film Ashes. Se vidimo kmalu!" so njegove besede navedli na festivalski spletni strani.

Njegov zadnji film so predvajali na letošnjem festivalu v Cannesu.
Njegov zadnji film so predvajali na letošnjem festivalu v Cannesu.
FOTO: Profimedia

Mednarodni preboj je igralec dosegel z vlogo v filmu Jaz pa tebi mamo (2001) režiserja Alfonsa Cuarona. Uveljavil se je kot eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobne mehiške kinematografije. To mu je odprlo vrata do sodelovanj v Mehiki, Španiji, ZDA, Angliji in Nemčiji ter dela z režiserji, kot so Steven Spielberg, David Trueba, Gus Van Sant, Harmony Korine in Agustin Diaz Yanes.

Kot režiser je debitiral z dokumentarnim filmom J.C. Chavez (2007), njegov prvi celovečerni igrani film pa je Abel (2010), ki so ga nagradili na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu, prejel pa je tudi nagrado Mehiške filmske akademije za najboljši scenarij, pri katerem je Luna sodeloval kot soavtor. Režiral je tudi film Sr. Pig (2016), ki so ga premierno prikazali na filmskem festivalu Sundance.

Preberi še Mladi slovenski režiser v boju za nagrado srce Sarajeva

Mehičan je poleg filmskega ustvarjanja močno vpet v družbene pobude; leta 2005 je soustanovil Ambulante, potujoči festival dokumentarnega filma, zasnovan za spodbujanje kulturne izmenjave, krepitev državljanske angažiranosti in udejanjanje družbenih sprememb.

diego luna sarajevski filmski festival častno srce sarajeva film nagrada režiser igralec
24ur.com Častno srce Sarajeva tudi za ameriškega igralca Johna Turturra
24ur.com Dobitnik nagrade Častno srce Sarajeva: To priznanje mi veliko pomeni
24ur.com Častno srce Sarajeva letos tudi igralcu Rayju Winstoneu
24ur.com Srce Sarajeva slovenski manjšinski koprodukciji
24ur.com Častno srce Sarajeva letos Stellanu Skarsgordu
24ur.com Slovenci imamo nov mednarodni filmski adut
24ur.com Poklonili so se igralcu Vladu Novaku
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897