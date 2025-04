Mehiški igralec se zaradi bakterijske okužbe 'bori za življenje'

Igralec naj bi se zdravil v eni od dubajskih bolnišnic. Moran je po poročanju Page Six povedal, da so zato začeli zbirati denar za pomoč pri kritju igralčevih stroškov zdravljenja. "Stroški zdravljenja so ogromni in v državi, kjer je vse še težje, je vsaka pomoč – ne glede na višino – lahko ključnega pomena. Če lahko prispevate, se vam iz vsega srca zahvaljujemo," je še dejal.

Do zdaj naj bi zbrali že okoli milijon mehiških pesov, kar znaša približno 45.000 evrov. "Najlepša hvala vsem, ki ste do zdaj darovali. Vaša velikodušnost in podpora sta v tem težkem času za Manuela in njegove bližnje ključnega pomena," so zapisali v objavi fundacije, ki zbira sredstva.

Igralec je zaslovel z vlogo Ramona Arellana Felixa v mehiški različici priljubljene serije Narcos, ki se je končala leta 2021.