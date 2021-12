Mehiško igralko Tanio Mendoza ubili med čakanjem na sina

Mendozo sta med čakanjem na konec sinovega nogometnega treninga večkrat ustrelila dva zamaskirana moška na motornem kolesu. Neznanca sta s kraja dogodka pobegnila, preden so na prizorišče prišli policisti in reševalci. Oblasti so takoj po streljanju odprle uradno preiskavo, a do tega trenutka niso opravili še nobene aretacije, prav tako niso ugotovili motiva za umor.

Na tragično statistiko umorjenih žensk so ob nesrečnem dogodku opozorili pri humanitarni organizaciji Amnesty, kjer so razkrili, da je bilo v zgolj zadnjem letu na dan namerno umorjenih kar deset žensk in to samo zaradi njihovega spola. Pri tem so poudarili, da so taki primeri le redko raziskani in posledično tudi nekaznovani.