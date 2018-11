Mel B kot Victoria, ki noče iti na turnejo

Zabavo Heidi Klum za noč čarovnic v New Yorku je obiskala tudi pevka Mel B, ki se je precej hudomušno oblekla v kolegico Victorio Beckham v rdečih čeveljcih in mini črni oblekici. Na obraz si je nadelo njeno papirnato masko ter napisom v obliki sekirice na kateri piše "ne, ne grem na turnejo".

Njen prijatelj Gary se je oblekel v Davida Beckhama skupaj s peroksidno pričesko, letalskimi očali in nogometno majico vred ter napisom"prosim, prosim, prosim, naredi to za Spice oboževalce".

Mel je objavila fotografiji na Instagramu, kjer je izrazila veselje, da je letos prvič na zabavi Klumove, ki se je letos s partnerjem Tomom preoblekla v princeso Fiono in Shreka. Oboževalci so bili malce manj navdušeni, češ, da je bila zlobna do Victorie in da je s tem poskrbela za dovolj temačnosti za celo leto 2018 in 2019.