Mel B nekoč iz obupa vzela 200 tablet

"Tukaj sem, star a 39 let, zrem v ogledalo v kopalnici najete hiše v Kensingtonu v Londonu, odpiram stekleničko aspirinov, ki so se mi nabirali leta in leta in dajem v usta tableto za tableto,"je zapisala in poudarila, da se je počutila osamljeno, prestrašeno in izžeto, hkrati pa je bila prepričana, da ji je zveza z Belafontejem uničila življenje.

Mel B je v svoji novi avtobiografski knji giBrutally Honest (Brutalno iskrena)opisala, da je leta 2014, pred finalom pevskega šova X Factor, kjer je bila sodnica, vzela 200 aspirinov in si želela vzeti življenje. S tem je želela ubežati življenju, ki jo je pripeljalo na rob, tudi zaradi vzponov in padcev, ki jih je doživljala z nekdanjim možem Stephenom Belafontejem.

"Za vsem bliščem in slavo sem bila čustveno uničena, odtujena od moje družine. Počutila sem se grdo in prezirala sem moškega, ki je nekoč obljubil, da me bo ljubil in me varoval, moj mož in menedžer Stephen,"je še dodala.

Zapisala je še, da je vzela dvesto tablet in potem želela pobegniti iz kopalnice, ko se je zavedla, kaj je naredila. Kasneje so jo odpeljali v bolnišnico, menda pa naj bi zaradi omenjenega predoziranja utrpela tudi poškodbe jeter in ledvic.

Seveda spet ni pozabila omeniti, da je "za vse pač kriv nekdanji mož", ki ga v tako sovražnem tonu omenja v knjigi. Kakšna je resnica, pa najbrž vesta samo onadva ...