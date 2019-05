Mel B: Popravili so mi prsi in še tu in tam kaj ...

Pevka Mel B, ki se je pred dnevi s Spice Girls vrnila na otoške odre, je v televizijskem intervjuju priznala, da si je dala povečati prsi in da je imela še vrsto drugih lepotnih popravkov. Dan, potem ko so "spajsice" nastopile v Dublinu na Irskem, kjer je njihov nastop številnim oboževalcem pokvaril slab zvok, so predvajali njen intervju z novinarjem Pierceom Morganom.

Ta jo je vprašal, če si je"popravila joške", pa mu je odvrnila, da "bi to lahko vprašal malce lepše". "Reče se povečava prsi," ga je podučila Mel."Se opravičujem, ste imeli povečavo prsi?" je spremenil vprašanje. Nakar mu je odgovorila, da"je to točno in da je imela nekaj popravkov tu in tam".

Mel pa je svoji kolegici, Victorio BeckhaminGeri Horner, označila za "pra**ci". Za Posh je dejala, da je "malce pra**ca, a jo ima rada in da je škoda, da je ni na tej turneji z njimi".

Dejala je še, da ni nikoli povsem oprostila Geri, ki je skupino zapustila leta 1998. "Bila sem tako žalostna in zelo, zelo, zelo jezna, ker smo to začele skupaj, nas pet, to pa nam ne bi uspelo, če nas ne bi bilo pet. Odšla je v Oslu na moj rojstni dan oz. dan pred njim, kar sem si res zapomnila. Kakšna pra**ca!" je brez dlake na jeziku povedala Mel.

No, zdaj vemo tudi, da ji je Geri nedavno zamerila, ker naj bi Mel dejala, da sta bili v nekem obdobju tudi ljubimki, tako da se njun odnos očitno ni nič izboljšal, prej obratno ...