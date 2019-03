Mel B razkrila, da je bila spolno aktivna s sočlanico skupine Spice Girls

Mel B se je odločila odkrito spregovoriti o obdobju izpred 20 let, ko sta s sočlanico, Geri Halliwell, danes poročeno Horner, ljubimkali. S svojim priznanjem je presenetila tako ostale članice kot tudi voditelja, ki je v želji po konkretnejših odgovorih zastavil vprašanje: ''Sta spali skupaj?'' 43-letnica najprej ni želela naravnost odgovoriti, zato se je nasmejala in odvrnila: ''Ja, vse smo spale skupaj ... Mislim, v isti postelji ...'' Ker je voditelj ostal neomajen, je Mel B popustila in v smehu priznala: ''Bili sva najboljši prijateljici. Zgodilo se je spontano. Geri ima neverjetno oprsje (smeh).'' Morgan je začuden in presenečen odvrnil: ''To je neverjetno razkritje. Skrivnost skupine Spice Girls. Tega še nikomur nisi izdala, kajne? Ljudje bodo navdušeni!''