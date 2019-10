Mel B v zvezi s 13 let mlajšim frizerjem?

Članica dekliške skupšine Spice Girls Mel B naj bi na porokoi prijateljice tudi uradno potrdila, da je v zvezi s 13 let mlajšim frizerjem. Kot so za britanske medije povedali očividci, je Mel B z njim zelo srečna.

Mel BinRory McPhee, pevkin 13 let mlajši frizer, prijateljujeta že nekaj časa, a za enkrat zveze uradno še nista potrdila. 44-letnica in Rory se poznata že več let, a do zdaj naj med njima ne bi bilo nič več od prijateljstva. Da se med njima plete več kot le to, naj bi potrdila na poroki skupne prijateljice.

Spoznala naj bi se preko pevkinega bratranca, igralca Cristiana Cooka. "Mel in Rory se poznata že nekaj let in sta že dolgo časa tudi prijatelja. Iskrice med njima so se vnele pred dvema letoma, a do zdaj še nikoli nista bila skupaj v javnosti. Na poroki sta delovala zelo srečna. Mel sicer ne išče nikogar za resno zvezo, Rory pa je zelo sproščen dečko, zato je njuna zveza zelo umirjena, sproščena."

Neimenovani vir je povedal, da je Mel v njegovi družbi videti zelo sproščena in srečna. Rory in Mel naj bi se še bolj zbližala, ko je se je Mel ločevala in šla skozi težko obdobje.