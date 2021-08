Mel Brooks bo pri 95 letih objavil prvo knjigo

Ameriški filmski ustvarjalec Mel Brooks je pri 95 letih napisal prvo knjigo spominov z naslovom All About Me!: My Remarkable Life in Show Business. Kot piše The Guardian, bo izšla 30. novembra in bo o Brooksu razkrila marsikaj – od otroštva in služenja vojaščine in 40-letnega zakona z Anne Bancroft do sodelovanja s Carlom Reinerjem.

Kar 400-stranska knjiga bo konec novembra v ZDA in Veliki Britaniji izšla pod okriljem založbe Penguin Random House. Pri založbi so jo opisali kot "očarljivo pripoved o Hollywoodu, ki jo podaja eden najbolj cenjenih insajderjev". Dodali so, da gre za pričevanje igralca in komika o več kot 70 letih izjemnega dela, ki je "seveda zabavno, a mestoma tudi drzno, iskreno in nostalgično – podobno kot legendarni komik". icon-expand Mel Brooks FOTO: Profimedia Brooks je proces pisanja knjige opisal kot " vesel, a mestoma grenko-sladek". "Upam, da bodo oboževalci komedije dobili vpogled v zgodbe za mojim delom in uživali v tem izjemnem potovanju," je dodal. Čeprav je igralec najbolj znan po delu v Hollywoodu, je eden od tako imenovanih srečnežev EGOT, kar pomeni, da je prejel vse štiri pomembne nagrade v svetu zabave – emmyja, grammyja, oskarja in tonyja, poroča The Guardian. Mel Brooks se je rodil 28. junija leta 1926 v New Yorku kot Melvin Kaminsky v družini judovskih priseljencev iz Ukrajine. Med drugo svetovno vojno je služil v Severni Afriki, pozneje pa je bil jazzovski bobnar ter pisec skečev in filmskih scenarijev. Mednarodni sloves je dosegel kot ustvarjalec filmskih parodij in komedij, v katerih je zaigral tudi sam. PREBERI ŠE Režiser in komik Mel Brooks praznuje 90 let Prvega oskarja si je prislužil leta 1964 za kratki film The Critic, drugega pa že čez štiri leta za scenarij za komedijo The Producers, ki jo je leta 2001 na oder postavil kot muzikal. Zanj je prejel kar 12 tonyjev. S filmom Vroča sedla se je Brooks ponorčeval iz ameriškega filmskega žanra vestern, komedija Robin Hood: Možje v pajkicah je predstavila drugačen pogled na večnega junaka, v Vesoljskih žogah pa si je privoščil znanstvenofantastične mojstrovine, kot so Vojna zvezd, Osmi potnik, Planet opic in Zvezdne steze. Kljub častitljivi starosti Brooks ostaja aktiven. Nazadnje je sodeloval pri TV-produkciji Fairy Tale Forest in posodil glas dvema animiranima junakoma.