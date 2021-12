Mel Brooks o življenju brez Carla Reinerja: Zelo ga pogrešam

Mineva skoraj leto in pol, odkar je naravne smrti umrl igralec Carl Reiner, star 98 let. Za seboj je pustil svoje otroke, med katerimi je tudi režiser Rob Reiner, 11-kratnega dobitnika nagrade emmy pa močno pogreša tudi njegov najboljši prijatelj, komik in igralec Mel Brooks. Zvezdnika, ki sta bila oba vdovca, sta skupaj preživljala veliko časa, med njunimi najljubšimi skupnimi dejavnostmi pa je bilo gledanje oddaje Jeopardy! in skupni obroki.

95-letni komik in igralec Mel Brooks je v intervjuju za The Guardian spregovoril o svojem življenju in pravkar izdani knjigi spominov All About Me!, ob tej priložnosti pa se je spomnil tudi svojega dolgoletnega najboljšega prijatelja Carla Reinerja, ki je umrl junija 2020. Brooks je dejal, da je bil Reiner prijeten dečko, spregovoril pa je tudi o njunih skupnih navadah.

icon-expand Mel Brooks in Carl Reiner FOTO: Profimedia

Reiner in Brooks sta leta 2020 nastopila v skupnem intervjuju v oddaji Sunday Morning na CBS-u, Reiner pa je v intervjuju le nekaj tednov po začetku pandemije dejal: "Ob istem času preklopiva na oddajo Jeopardy! in na oddajo Kolo sreče, nato pa skupaj ugotavljava odgovore in se zabavava prek telefona." Zvezdnik je le nekaj mesecev pozneje umrl naravne smrti.

"Vse to je zdaj zame končano," je pred dnevi dejal Brooks. "Vse tiste stvari, ki sva jih počela s Carlom, so še vedno tukaj, a v njih ne uživam, če si jih ne delim s Carlom. Tako preprosto je to. Zelo ga pogrešam," je bil odkrit 95-letnik. "Poklical me je ob popoldnevih in mi rekel, naj pridem k njemu, ker ima nenavadno željo za naju. Tudi proti koncu je bil še vedno isti Carl: zabaven, prijazen, prijeten in najboljši prijatelj, kar jih lahko kdo ima. Ljudje vedo, da je bil dober, ne vedo pa, kako krasen je bil," je komik hvalil svojega pokojnega prijatelja.