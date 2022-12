Mel C iz solidarnosti do LGBT skupnosti odpovedala novoletni nastop

Melanie C je na družbenih omrežjih zapisala, da se je za odpoved koncerta v mestu Zakopane odločila, ker so jo opozorili na težave, s katerimi se na Poljskem sooča skupnost, ki jo podpira. "Upam, da se bom tja kmalu vrnila. Upam, da boste imeli vsi čudovit božič, in želim vam vse najboljše v letu 2023," je še zapisala 48-letna glasbenica.

Potezo so kmalu po objavi pohvalili pripadniki in zavezniki skupnosti LGBT. Med njimi sta bila tudi levičarska poljska politika Robert Biedron in Beata Maciejewska, poroča britanski BBC. "Enakost je enakost. Brez razprav ali kompromisov," sta politika zapisala v odzivu.