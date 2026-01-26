Naslovnica
Tuja scena

Mel C iz Spice Girls o vzgoji otrok v luči drame družine Beckham

Los Angeles, 26. 01. 2026 13.56 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Spice Girls

Drama družine Beckham še vedno polni medije. V svežem intervjuju se je tematike bežno dotaknila Victoriina stanovska kolegica iz skupine Spice Girls, ki svoje družine načrtno ni javno izpostavljala. "Vsak naj počne po svoji zavesti, ne obsojam, a meni ni bilo prijetno sprejeti takšne odločitve," je med drugim dejala.

Melanie 'Mel C' Chisholm, nekdanja članica zasedbe Spice Girls, je v intervjuju za Sunday Times v luči drame družine Beckham spregovorila o odnosu s svojo 16-letno hčerko Scarlett. Priznala je, da si je globoko oddahnila, ko hčerka ni izrazila želje po delu v zabavni industriji.

Mel C in Victoria Beckham (prvi z leve strani).
Mel C in Victoria Beckham (prvi z leve strani).
FOTO: Profimedia

Mel C, ki je bila kot mlado dekle skupaj z Victorio Beckham del ene najbolj znanih dekliških skupin, je v nadaljevanju pojasnila: "Težko je biti v senci starša, ki je dosegel uspeh. Dejstvo je, da Scarlett ni javno izpostavljena. Ko je bila dojenček, sem zavestno sprejela takšno odločitev."

Za razliko od Mel C je Victoria življenja svojih otrok z javnostjo delila od samega začetka. "Imam prijatelje, ki so se odločili drugače od mene. Vsak naj počne po svoji zavesti, ne obsojam, a meni ni bilo prijetno sprejeti takšne odločitve." V intervjuju je komentirala tudi svoje prijateljstvo z Victorio in preostalimi dekleti iz skupine in priznala, da je tako, kot vsako prijateljstvo, tudi njihovo sestavljeno iz vzponov in padcev.

Spomnimo, v javnosti še vedno odmeva šest strani dolg zapis, ki ga je na svojem Instagramu objavil prvorojenec Davida in Victorie Beckham. 26-letni Brooklyn je v zapisu slavnim staršem očital marsikaj, od manipulacije medijev do nepodpiranja njegovega zakona z Nicolo Peltz.

Spice Girls mel c victoria beckham drama družina

