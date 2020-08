Mel C: Nikoli nas ni nihče nadlegoval, ker so se bali 'spajsic'

Melanie Chisholm, ki jo številni bolj poznajo pod imenom Mel C, je v novem intervjuju razkrila, da dekleta, ki so bila del glasbene zasedbe Spice Girls, nikoli niso bile deležne kakršnegakoli nadlegovanja v glasbeni industriji. Razlog za to pa naj bi bila sramežljivost moških.

PevkaMel C je v intervjuju za portalRolling Stonespregovorila o gibanju#MeToo, ki trenutno pretresa zabavno industrijo. "Smešno je, ker me veliko sprašujejo o gibanju #MeToo znotraj glasbene industrije in ali sem bila kdaj žrtev. Vedno me presenetijo takšna vprašanja. Nihče si ni drznil priti do spajsic, ker so se nas bali," je povedala glasbenica, ki je s še tremi spajsicami obudila nekdaj izredno priljubljeno dekliško skupino.

icon-expand Spajsice so vedno pazile ena na drugo. FOTO: Profimedia

"Mislim, da so v takšnih situacijah vedno ogroženi bolj ranljivi ljudje. Seveda smo takšne tudi same, ampak smo vedno delovale kot skupina. Če bi kdo napadel eno od nas, bi se moral zagovarjati pred ostalimi štirimi dekleti,"je še pojasnila svoje razumevanje Sporty Spice. Pevka je tudi razkrila, da so glasbene založbe oklevale pred podpisom pogodbe, ker menedžerji niso bili prepričani, da lahko njihov koncept uspe. "O moči deklet smo začele govoriti, ker smo v industriji opazile seksizem. Pet deklet si je želelo slave in želele smo postati zvezde popa, hitro so nas postavili na realna tla. Dekliške skupine naj ne bi nikoli mogle prodati dovolj plošč in se pojaviti na več naslovnicah, ker po njihovem prepričanju te stvari kupujejo ženske in ne moški. Nikoli se nismo strinjale."

icon-expand Mel C je spregovorila o tabu temah. FOTO: Profimedia