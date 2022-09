Mel C: Sedaj, ko je Karel kralj, je srečanje postalo še bolj nagajivo

Ko so Spice Girls pred 25 leti spoznale princa Charlesa, je bilo Sporty Spice nerodno ob obnašanju dveh članic skupine, ki sta prekršili protokol in prestolonaslednika poljubili. Danes Melanie meni, da je bila prav njihova navihanost razlog, da so jih imeli ljudje tako radi, ob tem pa se zaveda, da sedaj, ko je Charles postal kralj Karel III., njihovo obnašanje deluje še bolj nagajivo.

Melanie Chisholm, bolj znana kot Mel C iz skupine Spice Girls, je prvič spoznala kralja Karla III. leta 1997, ko je bil še princ Charles. Skupaj s članicami skupine – Geri Halliwell, Emmo Bunton, Melanie Brown (Mel B) in Victorio Beckham, so se udeležile 21. obletnice dobrodelne organizacije Prince's Trust, tam pa precej v svojem stilu ob srečanju takratnega princa Walesa prekršile protokol – Geri in Mel sta ga namreč poljubili na lice.

Spice Girls so princa Charlesa spoznale leta 1997, ko so nastopale na prireditvi ob obletnici kraljeve dobrodelne organizacije.

Mel C je nedavno za revijo People povedala, da se je takrat obnašanja svojih dveh prijateljic sramovala, danes pa je vesela, da so bile drzne, saj je bil prav to del njihovega šarma. "V tistem času sem bila ena izmed sramežljivih članic skupine, zato sem se v sebi zgražala, ko sta punci poljubili princa Charlesa. Rekla sem: "O moj bog, ne morem verjeti, da to počneta." Ampak sedaj sem resnično ponosna, da sta to naredili, ker menim, da je bil to delni razlog, da so se ljudje zaljubili v Spice Girls. Počele smo to, kar so si vsi želeli, da bi lahko počeli, in tega nikoli nismo počele zlobno, vedno z nasmehom."

Dodala je, da je srečanje v tem mesecu postalo še bolj pomenljivo. "Sedaj, ko je Charles naš kralj, je vse skupaj postalo še bolj nagajivo. Te nagajive Spajsice!" Srečanje glasbenic s princem Charlesom si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku. Mel B ga je med drugim vprašala, ali lahko pridejo k njemu na večerjo, medtem ko mu je Geri povedala, da je "zelo seksi".

