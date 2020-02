Mel C zaradi Victorie Beckham skoraj zapustila Spice Girls

Mel C, članica glasbene skupine Spice Girls, je že večkrat spregovorila o svojih težavah z depresijo in motnjah hranjenja, sedaj pa je za britansko radijsko postajo še dodala, da sta se z Victorio Beckham večkrat sporekli in zato je že skoraj zapustila priljubljeno dekliško skupino.

'Športna spajsica' Mel C je zaBBC Radio 4 pred kratkim spregovorila o letu 1996, ko so Spice Girls požele velik uspeh. Priznala je, da se je z Victorio Beckhamvečkrat sporekla. "Vsi smo imeli slabe dni in v nekem obdobju sva imeli z Victorio nekaj prepirov," je dejala Mel. "Posvarili so me, da ne bom več del glasbene skupine, če se bom še naprej tako obnašala."

Mel C se je večkrat sporekla z Victorio Beckham. FOTO: Profimedia

Še predobro se je zavedala, da je bila tik pred tem, da zapusti skupino, ki je bila že takoj po ustanovitvi zelo priljubljena. Zaradi težav z Victorio in drugimi pritiski se je borila z motnjami prehranjevanja in depresijo. "Mislim, da so težave nastale predvsem zato, ker sem bila zelo stroga do sebe. Nisem se smela preveč sprostiti, ker bi lahko naredila kakšno neumnost, ki bi jo kasneje obžalovala. Moj videz se je začel spreminjati in to je bil moj največji strah."

Veliko komentarjev je prejela na račun svojega videza, saj je bila bolj športna kot ostale in zato je imela manj oblin. Ker je bila do sebe tako stroga in je želela imeti popolno postavo, je postala še bolj depresivna. Priznala je, da je nespoštljive komentarje dobila tudi od svojih prijateljic, a se ni branila, ker se je bala, da bi prišlo v medije."Ko začnete živeti svoje sanje, se počutite krive, ker se pritožujete nad katerokoli stvarjo. Bile smo zelo priljubljena glasbena skupina in počutila sem se krivo, če sem se kdajkoli pritoževala."

Spice Girls so znova na turneji. FOTO: Profimedia