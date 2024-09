Mel Gibson na rdeči preprogi z otrokoma, ki se redko pojavita v javnosti

Igralcu Melu Gibsonu sta se na rdeči preprogi v Los Angelesu pridružila njegova otroka, hčerka Lucia in sin Lars. Otroka, ki ju redko vidimo v javnosti, sta se očetu pridružila na premieri njegovega novega filma Pošastno poletje in sta bila ob igralcu videti naravnost prikupno. Igralec je oče kar devetih otrok, Lucio ima z nekdanjo partnerko Oksano Grigorievo, Larsa pa s sedanjo Rosalindo Ross.

Pred kratkim se je Mel Gibson udeležil premiere novega filma Pošastno poletje v Los Angelesu. Na rdeči preprogi smo ga lahko opazili skupaj z njegovima otrokoma, 14-letno hčerko Lucio in sedemletnim sinom Larsom, ki ju sicer zelo redko izpostavlja v javnosti.

Mel Gibson FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec, ki je bil ves nasmejan, je bil oblečen v mornarsko moder suknjič, belo srajco, modre kavbojke in črne superge. Lucia je nosila rdečo obleko in zlate odprte pete, ki so se podali z njeno torbico, Lars pa je bil oblečen v belo srajco in črne hlače. 68-letnik, ki je oče devetih otrok, ima Lucio z bivšo partnerko Oksano Grigorievo, Larsa pa s sedanjo partnerko Rosalindo Ross.

Mel Gibson FOTO: Profimedia icon-expand

Leta 2017, po rojstvu Larsa, je neznan vir za revijo People povedal, da je par navdušen in da je Lars čudovit. To se je zgodilo po tem, ko sta septembra 2016 oznanila, da pričakujeta prvega skupnega otroka. "Mel in Rose sta tako navdušena nad otrokom. Melu je všeč biti oče in z Rose komaj čakata, da bosta skupaj starša. Zadnji dve leti sta bili njegovi najsrečnejši leti, kar jih je kdaj preživel," je takrat povedal vir, ki je njun dober prijatelj. Poleg Lucie in Larsa je Gibson oče 43-letni hčerki Hannah, 42-letnemu sinu Christianu, 42-letnemu Edwardu, 38-letnem Williamu, 35-letnemu Louieju, 33-letni Mili, 25-letnemu Thomasu, ki si jih deli z bivšo ženo Robyn Moore.