Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Mel Gibson se je opravičil tolmački znakovnega jezika: Nepremišljena neumnost

Toronto, 02. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Mel Gibson

Igralec Mel Gibson se je pred dnevi udeležil srečanja z oboževalci v kanadskem Torontu, kjer se je, ko je zakorakal na oder, mimogrede ponorčeval iz tolmačke znakovnega jezika. Video njegove reakcije je hitro zaokrožil po družbenem omrežju, zvezdnik pa se je zdaj opravičil za svoje vedenje.

Mel Gibson, ki je znan po filmih Kristusov pasijon, Pogumno srce in Smrtonosno orožje, se je opravičil za svoje vedenje na nedavnem srečanju z oboževalci. Zvezdnik je za revijo Variety dejal: "Včasih, ko te porinejo na oder in v središče pozornosti, tvoje misli bežijo na vse konce, nepremišljena neumnost pa se zgodi vsem na očeh. Nisem bil namerno zloben in se opravičujem vsem, ki sem jih s svojim ravnanjem prizadel."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

70-letnik je, ko se je na oder sprehodil mimo tolmačke znakovnega jezika, tudi sam naredil nekaj gest z rokami, njegovo obnašanje pa so mnogi razumeli kot norčevanje. Ko je video dogajanja zaokrožil po družbenih omrežjih, se je med uporabniki hitro razvnela debata, ali je bil igralec žaljiv ali je šlo zgolj za neposrečeno šalo. Ker je bil odziv tolikšen, se je Gibson odločil, da se za svoje vedenje javno opraviči.

Preberi še Mel Gibson tarča kritik zaradi izbire 'Marije' v novem filmu o Jezusu

To ni bilo prvič, da se je zaradi svojega obnašanja znašel v središču pozornosti. Njegov ugled je utrpel resne posledice zaradi antisemitskih izjav, ki jih je izrekel pred leti, leta 2010 pa so v javnost prišle tudi njegove rasistične opazke, ki so bile del pogovora z nekdanjo partnerko Oksano Grigorievo.

mel gibson opravičilo igralec tolmačka za zanakovni jezik

Naomi Osaka navdušila z modno opravo v čast Iversona

24ur.com Đoković po žaljivih komentarjih na račun srbskih navijačev zavrnil intervju
24ur.com Ronaldo se je zaradi držanja za moškost opravičil: Pardon, toda to je v Evropi normalno
24ur.com Adele se je razjezila na oboževalca s homofobno opazko
24ur.com Diddy se je opravičil, odvetnica njegove bivše: To so neiskrene besede
24ur.com The Weeknd med nastopom izgubil glas: Skrušen sem
Moskisvet.com Slavnega igralca na konferenci izžvižgali oboževalci
24ur.com Odziv Samuela L. Jacksona ob izgubi tonyja postal viralen
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Napaka, ki jo starši delajo pri nakupu prvih čevljih
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Kaj storiti, ko otrok pride iz šole z zgodbo o nasilju?
Prvi tedni šole brez kričanja: rutina, ki družini prihrani jutranji kaos
Prvi tedni šole brez kričanja: rutina, ki družini prihrani jutranji kaos
Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini
Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini
zadovoljna
Portal
Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Dnevni horoskop: Ovne bo presenetilo sporočilo, raki bodo odprli srce
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Koliko kave je preveč? Nove raziskave spreminjajo nekatera stara priporočila
Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?
Zakaj so zveze po 40. letu pogosto bolj srečne kot v dvajsetih?
vizita
Portal
Pozabite na borovnice: to sadje je lahko za črevesje veliko boljša izbira, a ga skoraj nihče ne kupuje
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
5 živil, ki jih je septembra vredno dodati na krožnik
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Ambrozija je že v zraku: ti simptomi lahko razkrijejo, da ne gre za prehlad
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
Zakaj vam krvni tlak zjutraj naraste?
cekin
Portal
Po 50. letu težje do službe? Nekateri iščejo prav starejše kandidate
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
Konec ene največjih poslovnih er: Tim Cook se poslavlja
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
moskisvet
Portal
Kardiolog razkriva: 'To je edina vrsta sira, na katero prisegam za zdravje srca'
Ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Ve, kako pritegniti poglede: Zdaj je vse bolj jasno
Avto kot pametni telefon? Zakaj Kitajci pritiskajo na zavoro
Avto kot pametni telefon? Zakaj Kitajci pritiskajo na zavoro
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
Gaming koledar za september: 5 težko pričakovanih naslovov
dominvrt
Portal
Ozimnica 2026: popoln vodnik za vlaganje, kisanje, zamrzovanje in shanjevanje pridelkov
Zamrzovalnik poln ledu? Ta preprost trik bo močno pospešil odtajanje
Zamrzovalnik poln ledu? Ta preprost trik bo močno pospešil odtajanje
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
okusno
Portal
Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Jogurtova torta, ki se topi v ustih: trik neverjetne rahlosti je v peki
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Tako pripravite sočen piščančji gyros s hrustljavim bučkinim pomfrijem
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
Z maminim šmornom do balkona: 'Evo, mama, gor sem'
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Cimra
Cimra
Premiera
Premiera
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1925