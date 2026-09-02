Mel Gibson se je opravičil tolmački znakovnega jezika: Nepremišljena neumnost

Mel Gibson, ki je znan po filmih Kristusov pasijon, Pogumno srce in Smrtonosno orožje, se je opravičil za svoje vedenje na nedavnem srečanju z oboževalci. Zvezdnik je za revijo Variety dejal: "Včasih, ko te porinejo na oder in v središče pozornosti, tvoje misli bežijo na vse konce, nepremišljena neumnost pa se zgodi vsem na očeh. Nisem bil namerno zloben in se opravičujem vsem, ki sem jih s svojim ravnanjem prizadel."
70-letnik je, ko se je na oder sprehodil mimo tolmačke znakovnega jezika, tudi sam naredil nekaj gest z rokami, njegovo obnašanje pa so mnogi razumeli kot norčevanje. Ko je video dogajanja zaokrožil po družbenih omrežjih, se je med uporabniki hitro razvnela debata, ali je bil igralec žaljiv ali je šlo zgolj za neposrečeno šalo. Ker je bil odziv tolikšen, se je Gibson odločil, da se za svoje vedenje javno opraviči.
To ni bilo prvič, da se je zaradi svojega obnašanja znašel v središču pozornosti. Njegov ugled je utrpel resne posledice zaradi antisemitskih izjav, ki jih je izrekel pred leti, leta 2010 pa so v javnost prišle tudi njegove rasistične opazke, ki so bile del pogovora z nekdanjo partnerko Oksano Grigorievo.
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