Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Mel Gibson si je med snemanjem novega filma privoščil odmor za sladoled

Rim, 03. 11. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Mela Gibsona so v minulih dneh opazili v Rimu, kjer so začeli s snemanjem njegovega novega filma The Resurrection of Christ. Kot poročajo tuji mediji, naj bi imela produkcijska ekipa v načrtu, da bodo nekaj prizorov posneli tudi na jugu Italije, 69-letni zvezdnik pa za zdaj ostaja v prestolnici, kjer so ga fotografi ujeli v družbi sina in vnuka, s katerima si je privoščil sladoled.

Hollywoodski igralec in režiser Mel Gibson se trenutno mudi v Rimu, kjer snema novi film, ki bo nosil naslov The Resurrection of Christ. Kot pišejo tuji mediji, naj bi bilo snemanje naporno, a si zvezdnik po več desetletjih dela v filmski industriji zna privoščiti tudi sprostitev, čeprav gre le za sladoled.

Mel Gibson v Rimu.
Mel Gibson v Rimu. FOTO: Profimedia

Igralca so opazili, ko se je po rimskih ulicah sprehajal v družbi sina in vnuka, s katerima se je posladkal s sladoledom, v objektive pa so ga ujeli tudi med snemanjem pred Španskimi stopnicami, kjer je sedel za mizo in pil kavo. Kot pišejo italijanski mediji, naj bi Gibson trenutno snemal nekaj drugega, saj naj bi se snemanje filma o Kristusu začelo šele avgusta. Tudi tokrat naj bi sodelovalo tudi nekaj že znanih obrazov, med njimi Jim Caviezel v vlogi Jezusa, Maia Morgenstern kot Marija in Francesco De Vito kot apostol Peter. Izšel naj bi v dveh delih, premiera prvega je predvidena za 26. marec 2027, premiera drugega dela pa za 6. maj 2027.

mel gibson snemanje film kristusovo vztajenje
Naslednji članek

Britney Spears po zaskrbljujočem vedenju izginila z Instagrama

SORODNI ČLANKI

Mel Gibson tarča kritik zaradi izbire 'Marije' v novem filmu o Jezusu

Mel Gibson napoveduje dva nova filma o Jezusu

Mel Gibson pripravlja nadaljevanje Kristusovega pasijona

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ceta69
03. 11. 2025 20.56
prav se je odločil...........
ODGOVORI
0 0
Geniusslo
03. 11. 2025 20.52
Wow... Top.... Noro... Sedaj lahko v miru zaspim
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330