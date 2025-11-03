Mel Gibson si je med snemanjem novega filma privoščil odmor za sladoled

Hollywoodski igralec in režiser Mel Gibson se trenutno mudi v Rimu, kjer snema novi film, ki bo nosil naslov The Resurrection of Christ . Kot pišejo tuji mediji, naj bi bilo snemanje naporno, a si zvezdnik po več desetletjih dela v filmski industriji zna privoščiti tudi sprostitev, čeprav gre le za sladoled.

Igralca so opazili, ko se je po rimskih ulicah sprehajal v družbi sina in vnuka, s katerima se je posladkal s sladoledom, v objektive pa so ga ujeli tudi med snemanjem pred Španskimi stopnicami, kjer je sedel za mizo in pil kavo. Kot pišejo italijanski mediji, naj bi Gibson trenutno snemal nekaj drugega, saj naj bi se snemanje filma o Kristusu začelo šele avgusta. Tudi tokrat naj bi sodelovalo tudi nekaj že znanih obrazov, med njimi Jim Caviezel v vlogi Jezusa, Maia Morgenstern kot Marija in Francesco De Vito kot apostol Peter. Izšel naj bi v dveh delih, premiera prvega je predvidena za 26. marec 2027, premiera drugega dela pa za 6. maj 2027.