Mel Gibson v spremstvu 35 let mlajše izbranke

63-letni Mel Gibson, ki sodi med najbolj prepoznavne igralce in režiserje v Hollywoodu, se je nedavno mudil na prireditvi Art Of Elysium 'Heaven' Gala v Los Angelesu, kamor je prišel v spremstvu 35 let mlajše izbranke, pisateljice Rosalind Ross. Gibsonu, ki ima iz preteklih razmerij osem otrok, je januarja 2017 Rossova povila devetega otroka – sina, ki sta ga poimenovala Lars.