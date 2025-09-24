Voditelj Jimmy Kimmel si je ob vrnitvi na male zaslone privoščil tudi šalo na račun ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump. Med komentiranjem Trumpovega nastopa na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je ob fotografiji njegove resne soproge pripomnil, da Melania tam ni bila le kot prva dama, ampak je hkrati predstavljala tudi vse nezadovoljne Slovenke širom sveta.

'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta'

Voditelj se je na male zaslone vrnil teden dni po tem, ko je bila njegova oddaja nenadno ukinjena. V težko pričakovanem prvem monologu po ukinitvi se je sicer Kimmel zahvalil vsem, ki so mu v tednu dni izkazali podporo ter jasno poudaril, da njegov namen nikoli ni bil šaliti se na račun umora Charlieja Kirka.