Tuja scena

'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta'

Los Angeles, 24. 09. 2025 08.41 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
9

Voditelj Jimmy Kimmel si je ob vrnitvi na male zaslone privoščil tudi šalo na račun ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump. Med komentiranjem Trumpovega nastopa na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je ob fotografiji njegove resne soproge pripomnil, da Melania tam ni bila le kot prva dama, ampak je hkrati predstavljala tudi vse nezadovoljne Slovenke širom sveta.

"Melania je bila tam za njegov govor. Ne le zaradi tega, ker je prva dama, ampak tudi kot predstavnica vseh nezadovoljnih Slovenk širom sveta," je ob fotografiji resne Melanie Trump, ki se je skupaj s soprogom Donaldom Trumpom v New Yorku udeležila 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, šaljivo pripomnil Jimmy Kimmel.

Voditelj se je na male zaslone vrnil teden dni po tem, ko je bila njegova oddaja nenadno ukinjena. V težko pričakovanem prvem monologu po ukinitvi se je sicer Kimmel zahvalil vsem, ki so mu v tednu dni izkazali podporo ter jasno poudaril, da njegov namen nikoli ni bil šaliti se na račun umora Charlieja Kirka

Brez dlake na jeziku je nagovoril tudi temo svobode govora in naslovil dejstvo, da je ameriški predsednik 'navijal' za ukinitev oddaje. "Naš vodja slavi, kako Američani izgubljajo službe, ker ne prenese šal," je dejal in poudaril, da z ukinitvijo oddaje službo ne bi izgubil le voditelj, temveč tudi celotna njegova ekipa za kamerami.

nelika123
24. 09. 2025 09.12
Drgać bi že odletel zdavnaj
ODGOVORI
0 0
nelika123
24. 09. 2025 09.11
Imaš srečo,da je Trump predsednik haha
ODGOVORI
0 0
MrNurmic .
24. 09. 2025 09.10
+1
največja slovenska lajdrica.še Tina Gaber izgleda amaterka
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
24. 09. 2025 09.07
+5
KLOWN
ODGOVORI
5 0
JOSEPH HAYDN
24. 09. 2025 09.07
+7
S takim humorjem ni čudno, da morajo dodati fejk smeh v oddaje
ODGOVORI
7 0
jank
24. 09. 2025 09.07
+4
Ha, ha... Ali bo jutri še imel oddajo?
ODGOVORI
4 0
gongash
24. 09. 2025 09.04
+2
Lol
ODGOVORI
2 0
holcar.
24. 09. 2025 09.02
+0
Res čudovita oddaja. Melanija pa predstavlja vse Slovenke, ki v zameno za udobje prodajo svobodo in resnico. Takih pri nas ne manjka, samo da jim ni treba delat in v drugih vzbujajo občutek, da so pomembne. Primer z drugega političnega pola: Tina in pernati Golobček.
ODGOVORI
4 4
Sixten Malmerfelt
24. 09. 2025 08.59
+1
Pa ona je Avstrijka, Kimmel!Moje pesmi, moje sanje!
ODGOVORI
4 3
