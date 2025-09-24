'Melania je predstavljala vse nezadovoljne Slovenke širom sveta'

"Melania je bila tam za njegov govor. Ne le zaradi tega, ker je prva dama, ampak tudi kot predstavnica vseh nezadovoljnih Slovenk širom sveta," je ob fotografiji resne Melanie Trump, ki se je skupaj s soprogom Donaldom Trumpom v New Yorku udeležila 80. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, šaljivo pripomnil Jimmy Kimmel.
Voditelj se je na male zaslone vrnil teden dni po tem, ko je bila njegova oddaja nenadno ukinjena. V težko pričakovanem prvem monologu po ukinitvi se je sicer Kimmel zahvalil vsem, ki so mu v tednu dni izkazali podporo ter jasno poudaril, da njegov namen nikoli ni bil šaliti se na račun umora Charlieja Kirka.
Brez dlake na jeziku je nagovoril tudi temo svobode govora in naslovil dejstvo, da je ameriški predsednik 'navijal' za ukinitev oddaje. "Naš vodja slavi, kako Američani izgubljajo službe, ker ne prenese šal," je dejal in poudaril, da z ukinitvijo oddaje službo ne bi izgubil le voditelj, temveč tudi celotna njegova ekipa za kamerami.
