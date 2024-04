'Melania je pripravljena, da ponovno postane prva dama'

Melania Trump je pripravljena, da ponovno stopi v soj žarometov in prevzame vlogo ameriške prve dame. Če so se mnogi še nedavno spraševali, kaj se dogaja v zakonu nekdanjega predsednika in zakaj se je v ponovni boj za predsedniški stolček podal sam in brez vidne podpore žene, pa se je ta v zadnjih mesecih volilne kampanje očitno odločila, da znova stopi ob stran možu in se skupaj podata na pot do Bele hiše.