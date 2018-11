Melania, je to božič iz pekla?

Melania Trump je razkrila letošnjo praznično okrasitev Bele hiše, tema letošnje okrasitve je domoljubna, okrasitev pa je poimenovala Ameriški zakladi. A na Twitterju so se mnogi že pošalili na njen račun.

Bela hiša se bohoti v rdeči barvi. FOTO: Profimedia

Bela hiša je zasijala v soju prazničnih okraskov in luči. Prva dama ZDA Melania Trump je javnost v posnetku popeljala po okrašenih hodnikih, na katerih prevladuje rdeča barva. Barva hrabrosti in patriotizma, so pojasnili v Beli hiši ter dodali, da je tema letošnje okrasitve domoljubna, Melania pa jo je poimenovala 'Ameriški zakladi.'

Ko so lani v javnost prišle fotografije praznično okrašene Bele hiše, so se mnogi 'spravili' na Melanio, saj so za kar nekaj okraskov menili, da so srhljivi. In kot je videti, tudi letos ni nič drugače. Mnogi so tako na družbenih omrežjih že pošalili, kar nekaj posameznikov pa je s svojimi izjavami in fotografijami grajalo Trumpovopolitiko.

Twitter je poln fotografij rdečih stožcev, ki so jih šaljivci računalniško obdelali. Kar nekaj ljudi je rdeče stožce povezalo s knjigo in serijo Deklina zgodba, v kateri so ženske popolnoma podrejene moškim, in to se izraža tudi v oblekah – rdeči plašči z belim pokrivalom. "Vidim to samo jaz, ali dekoracija res spominja na Deklino zgodbo? Naključje ali klic na pomoč?"

Nekateri pa so šli še korak dlje in zapisali, da njena dekoracija spominja na halje pripadnikov Kukluksklan, Melanio so označili za Kruelo De Trump ter jo spraševali, ali so za rdečo barvo uporabili kri migrantskih otrok.

Ne manjka pa niti primerjav s kultnim filmom Izžarevanje (The Shining) in vprašanji, ali je to božič iz pekla. To pa ni edina filmska primerjava, omeniti velja še primerjavo z grozljivko Carrie ter liki iz serije The Muppet Show.