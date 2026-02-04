Naslovnica
Tuja scena

Melania o starostni razliki s Trumpom: 'Takoj sem začutila povezanost'

Washington, 04. 02. 2026 08.02 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Melania in Donald Trump

Medtem ko se na družbenih omrežjih znova pojavljajo odlomki iz intervjujev in odlomki iz knjige spominov Melanie Trump, mnogi znova opominjajo na začetek njenega razmerja z Donaldom Trumpom in starostno razliko med zakoncema.

Melania in Donald Trump sta poročena že 21 let, njuna zveza pa je bila že od samega začetka pod drobnogledom javnosti prav zaradi starostne razlike. Sedanja prva dama ZDA je poslovneža spoznala na zabavi v enem od klubov v New Yorku leta 1998. Takrat je bila stara 28 let, on pa 52, za seboj pa je imel že dva zakona in štiri otroke. 24-letna starostna razlika zakoncev je še danes pogosta tema pogovorov, še posebej odkar sta po Trumpovi predsedniški zmagi leta 2016 vstopila v Belo hišo.

Melania in Donald Trump sta poročena 21 let.
Melania in Donald Trump sta poročena 21 let.
FOTO: AP

Melanijin pogled na starostno razliko

Čeprav so mnogi menili, da gre za preveliko starostno razliko med moškim in žensko, Melanii očitno ni predstavljala težave. V svojih spominih je razkrila, da jo je Trump takoj pritegnil in da ni dvomila o nadaljevanju razmerja. "Bil je malo starejši, ampak pri 28 letih sem takoj začutila povezanost z njim," je zapisala.

Preberi še Melania Trump: Imam lasten ja in ne, to Donaldu tudi povem

Sedanja prva ameriška dama je nato razkrila, kaj jo je prepričalo, da je pristala na resno zvezo s Trumpom. "Izžareval je pristnost in imel neverjetno energijo ter veselje do življenja. Bil je uspešen in poln energije, a hkrati prizemljen in preprost. To mi je bilo pri njem res všeč," je zapisala.

Melanie starostna razlika z možem ni nikoli motila.
Melanie starostna razlika z možem ni nikoli motila.
FOTO: AP

Priznala je, da je po prvem srečanju z njim domov odšla zelo srečna. "Redko se zgodi, da se z nekom takoj tako zelo ujameš. Z Donaldom sem se takoj počutila udobno, kot da bi se poznala že vse življenje. Kemija med nama je bila neizpodbitna in vse se je zdelo povsem naravno," je zapisala.

Deljena mnenja javnosti

Čeprav razlika v letih Melanie ni nikoli motila, pa se je o tem, ali sta primerna drug za drugega, ves čas spraševala javnost, katere mnenja so bila deljena. Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo komentarji na to temo, razprava pa se je pred kratkim znova razplamtela, potem ko se je pojavila njuna stara fotografija s pripisom: "Ljudje nimajo pojma, da sta Trump in Melania skupaj že od devetdesetih let."

Prvi ameriški par ima sina Barrona.
Prvi ameriški par ima sina Barrona.
FOTO: AP

Eden od uporabnikov je na to odgovoril: "Dober opomnik, da je Trump pri petdesetih začel hoditi z žensko, staro dvajset let." Medtem ko so nekateri poudarjali, da je 28-letnica odrasla oseba, ki sama sprejema odločitve, so drugi izrazili nelagodje zaradi starostne razlike in morebitnega neravnovesja moči.

Razlagalnik

Melania Trump, rojena Melanija Knavs, je slovensko-ameriška nekdanja manekenka, ki je postala prva dama Združenih držav Amerike od leta 2017 do 2021, ko je bil njen mož Donald Trump predsednik. Kot prva dama se je osredotočala na pobude, kot je kampanja "Be Best", ki je promovirala dobro počutje otrok, boj proti spletnemu nadlegovanju in ozaveščanje o duševnem zdravju. Njena vloga je bila predvsem protokolarne narave, sodelovala pa je tudi pri diplomatskih dogodkih in obiskih v tujini.

Donald Trump je ameriški poslovnež, televizijska osebnost in politik, ki je bil 45. predsednik Združenih držav Amerike od leta 2017 do 2021. Pred vstopom v politiko je bil znan kot nepremičninski mogotec in zvezdnik resničnostnega šova "The Apprentice". Kot predsednik je vodil politiko "America First", ki je poudarjala nacionalne interese, izvajal davčne reforme, imenoval konzervativne sodnike in se umaknil iz nekaterih mednarodnih sporazumov. Njegova predsedniška kampanja in mandat sta bila zaznamovana s prepoznavnim slogom komunikacije in pogostimi polemikami.

Izraz "prva dama" se nanaša na ženo predsednika Združenih držav Amerike. Čeprav ta položaj nima uradno določenih nalog ali pooblastil, prva dama tradicionalno opravlja protokolarno vlogo, podpira predsednika in se pogosto posveča dobrodelnim projektom ali družbenim pobudam, ki jih izbere sama. Njene dejavnosti in javna podoba lahko pomembno vplivajo na percepcijo predsedniške administracije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
melania trump donald trump starostna razlika zakonca prva dama ameriški predsednik

