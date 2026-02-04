Melania o starostni razliki s Trumpom: 'Takoj sem začutila povezanost'

Melania in Donald Trump sta poročena že 21 let, njuna zveza pa je bila že od samega začetka pod drobnogledom javnosti prav zaradi starostne razlike. Sedanja prva dama ZDA je poslovneža spoznala na zabavi v enem od klubov v New Yorku leta 1998. Takrat je bila stara 28 let, on pa 52, za seboj pa je imel že dva zakona in štiri otroke. 24-letna starostna razlika zakoncev je še danes pogosta tema pogovorov, še posebej odkar sta po Trumpovi predsedniški zmagi leta 2016 vstopila v Belo hišo.

Melania in Donald Trump sta poročena 21 let. FOTO: AP

Melanijin pogled na starostno razliko

Čeprav so mnogi menili, da gre za preveliko starostno razliko med moškim in žensko, Melanii očitno ni predstavljala težave. V svojih spominih je razkrila, da jo je Trump takoj pritegnil in da ni dvomila o nadaljevanju razmerja. "Bil je malo starejši, ampak pri 28 letih sem takoj začutila povezanost z njim," je zapisala.

Sedanja prva ameriška dama je nato razkrila, kaj jo je prepričalo, da je pristala na resno zvezo s Trumpom. "Izžareval je pristnost in imel neverjetno energijo ter veselje do življenja. Bil je uspešen in poln energije, a hkrati prizemljen in preprost. To mi je bilo pri njem res všeč," je zapisala.

Melanie starostna razlika z možem ni nikoli motila. FOTO: AP

Priznala je, da je po prvem srečanju z njim domov odšla zelo srečna. "Redko se zgodi, da se z nekom takoj tako zelo ujameš. Z Donaldom sem se takoj počutila udobno, kot da bi se poznala že vse življenje. Kemija med nama je bila neizpodbitna in vse se je zdelo povsem naravno," je zapisala.

Deljena mnenja javnosti

Čeprav razlika v letih Melanie ni nikoli motila, pa se je o tem, ali sta primerna drug za drugega, ves čas spraševala javnost, katere mnenja so bila deljena. Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo komentarji na to temo, razprava pa se je pred kratkim znova razplamtela, potem ko se je pojavila njuna stara fotografija s pripisom: "Ljudje nimajo pojma, da sta Trump in Melania skupaj že od devetdesetih let."

Prvi ameriški par ima sina Barrona. FOTO: AP

Eden od uporabnikov je na to odgovoril: "Dober opomnik, da je Trump pri petdesetih začel hoditi z žensko, staro dvajset let." Medtem ko so nekateri poudarjali, da je 28-letnica odrasla oseba, ki sama sprejema odločitve, so drugi izrazili nelagodje zaradi starostne razlike in morebitnega neravnovesja moči.