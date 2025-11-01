Melania potolažila deklico v solzah: 'To je prava prva dama'

Pred Belo hišo sta na večer noči čarovnic otroke, ki so se namaskirali, sprejela ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump . Med otroci je bila tudi deklica, ki je bila med obiskom v solzah.

Melania je ob tem dogodku pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij. S posnetkov in fotografij je namreč razvidno, kako je Slovenka potolažila deklico, ki naj bi bila po poročanju The New York Timesa prestrašena zaradi dekoracij. Melania jo je nagovorila, se sklonila k njej, jo pobožala in ji iz svoje košare namenila posladek.

Uporabniki in uporabnice družbenih omrežij niso mogli prehvaliti njenega sočutja. "Poleg vsega je mama. Vzgojila je krasnega sina Barrona Trumpa," je zapisal eden od uporabnikov. "Samo poglejte to fotografijo. To je tako lepo," se je strinjal drugi. Tretji pa je napisal, da gre za "pravo" prvo damo, ki vlada s "toplino".

Ameriška prva dama je sicer pred dnevi že delila fotografijo, kako so okrasili Belo hišo za praznovanje noči čarovnic. "Bela hiša se pripravlja na noč čarovnic," so ob fotografiji, na kateri je zadnje stopnišče v Belo hišo okrašeno s številnimi bučami in jesensko obarvanim listjem, na družbenem omrežju X zapisali v uradu prve dame.