Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Melania potolažila deklico v solzah: 'To je prava prva dama'

Washington, 01. 11. 2025 15.58 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
10

Ameriška prva dama Melania Trump je navdušila splet, s tem ko je na večer noči čarovnic pred Belo hišo potolažila deklico v solzah. Kot je bilo slišati med uporabniki družbenih omrežij, gre za "pravo" prvo damo, ki vlada s toplino.

Pred Belo hišo sta na večer noči čarovnic otroke, ki so se namaskirali, sprejela ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Med otroci je bila tudi deklica, ki je bila med obiskom v solzah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Melania je ob tem dogodku pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij. S posnetkov in fotografij je namreč razvidno, kako je Slovenka potolažila deklico, ki naj bi bila po poročanju The New York Timesa prestrašena zaradi dekoracij. Melania jo je nagovorila, se sklonila k njej, jo pobožala in ji iz svoje košare namenila posladek.

Melania Trump je potolažila deklico, ki se je jokala.
Melania Trump je potolažila deklico, ki se je jokala. FOTO: Profimedia

Uporabniki in uporabnice družbenih omrežij niso mogli prehvaliti njenega sočutja. "Poleg vsega je mama. Vzgojila je krasnega sina Barrona Trumpa," je zapisal eden od uporabnikov. "Samo poglejte to fotografijo. To je tako lepo," se je strinjal drugi. Tretji pa je napisal, da gre za "pravo" prvo damo, ki vlada s "toplino".

Ameriška prva dama je sicer pred dnevi že delila fotografijo, kako so okrasili Belo hišo za praznovanje noči čarovnic. "Bela hiša se pripravlja na noč čarovnic," so ob fotografiji, na kateri je zadnje stopnišče v Belo hišo okrašeno s številnimi bučami in jesensko obarvanim listjem, na družbenem omrežju X zapisali v uradu prve dame.

melania trump donald trump noč čarovnic
Naslednji članek

Julia Fox kot okrvavljena Jackie Kennedy tarča kritik: 'Ogabno in nevarno'

SORODNI ČLANKI

Melania Trump je Belo hišo pripravila za noč čarovnic

S tožbo nad Melanio Trump: želi, da zakonca o Epsteinu odgovarjata pod prisego

So prevaranti izkoristili Melanio? Tožba zoper oblikovalce njene kriptovalute

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
01. 11. 2025 16.46
Moramo res vse neumnosti privleči iz Amerike? Noč čarovnic, Valentinovanje, zahvalni dan .... No, mogoče bi slednjega morali prevzeti, da se zahvalimo za pridelke. Ne pa za tiste 10 kg purane.
ODGOVORI
0 0
Bombardirc1
01. 11. 2025 16.42
+1
tudi trumpl je rad tolažil deklice.
ODGOVORI
1 0
galeon
01. 11. 2025 16.41
+0
A je to zaigrano, al se je otrok ustrašil nadlegovanja belke.
ODGOVORI
1 1
landrick landrick
01. 11. 2025 16.41
Čisti populizem... Benz stran od te ženske!
ODGOVORI
0 0
Birba
01. 11. 2025 16.37
+2
In kaj na to poreče TRAMP,da tolaži otroka,ko pa temnopolte ne mara preveč??
ODGOVORI
2 0
4krogci
01. 11. 2025 16.13
+3
Melanija crnko tolazi, đoni jo no pa izgnal iz drzave…ah ja 🤣
ODGOVORI
7 4
Prototip
01. 11. 2025 16.12
+11
a trumo še spi s to kapo??
ODGOVORI
12 1
NeXadileC
01. 11. 2025 16.12
+2
Populistično in poceni kupovanje točk med pl.
ODGOVORI
8 6
Killing of Hind Rajab
01. 11. 2025 16.05
-8
ubogi otrok...ni dovolj da imajo grozote in razne čarovnice..sedaj bo imela punčka še zaradi tega nočne more....
ODGOVORI
7 15
Killing of Hind Rajab
01. 11. 2025 16.06
-5
38.000 otrok je ubitih v Palestini. . .za njih nacinjahuju ni napisala niti pismo
ODGOVORI
7 12
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330