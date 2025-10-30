Melania Trump je Belo hišo pripravila za noč čarovnic

Čeprav ameriško javnost še vedno razburja odločitev predsednika Donalda Trumpa, da Belo hišo preuredi po svojih željah, in je del monumentalne zgradbe trenutno gradbišče, pa to ni ustavilo prve dame, ki se že pripravlja na tradicionalno praznovanje noči čarovnic. Melania Trump je tako že okrasila predsedniško domovanje in pričarala jesensko vzdušje.

"Bela hiša se pripravlja na noč čarovnic," so ob fotografiji, na kateri je zadnje stopnišče v Belo hišo okrašeno s številnimi bučami in jesensko obarvanim listjem, zapisali v uradu prve dame. Čeprav se je Melania v prvem mandatu odločala za drznejše dekoracije, pa je letos izbrala preprostejšo. Celoten vtis bolj spominja na jesensko tematiko kot na noč čarovnic, kar je morda namerna odločitev, da ne bi prestrašili najmlajših gostov, ki pridejo na tradicionalno druženje s sladkarijami.

Prenova vzhodnega krila