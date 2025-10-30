Svetli način
Tuja scena

Melania Trump je Belo hišo pripravila za noč čarovnic

Washington, 30. 10. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Čeprav ameriško javnost še vedno razburja odločitev predsednika Donalda Trumpa, da Belo hišo preuredi po svojih željah, in je del monumentalne zgradbe trenutno gradbišče, pa to ni ustavilo prve dame, ki se že pripravlja na tradicionalno praznovanje noči čarovnic. Melania Trump je tako že okrasila predsedniško domovanje in pričarala jesensko vzdušje.

Sredi polemik glede gradbenih del v Beli hiši, ki še vedno razburjajo ameriško javnost, je Melania Trump na družbenem omrežju delila fotografijo času primerno okrašenega domovanja, s katerim se pripravlja na tradicionalno praznovanje noči čarovnic, ki bo potekalo nedaleč od porušenega vzhodnega krila.

"Bela hiša se pripravlja na noč čarovnic," so ob fotografiji, na kateri je zadnje stopnišče v Belo hišo okrašeno s številnimi bučami in jesensko obarvanim listjem, zapisali v uradu prve dame. Čeprav se je Melania v prvem mandatu odločala za drznejše dekoracije, pa je letos izbrala preprostejšo. Celoten vtis bolj spominja na jesensko tematiko kot na noč čarovnic, kar je morda namerna odločitev, da ne bi prestrašili najmlajših gostov, ki pridejo na tradicionalno druženje s sladkarijami.

Prenova vzhodnega krila

Ameriški predsednik Donald Trump je Belo hišo že v veliki meri prilagodil svojim željam in predvsem okusu, zdaj pa se je lotil še največjega projekta – izgradnje plesne dvorane. Objekt bo obsegal 8360 kvadratnih metrov, stroški pa so ocenjeni na 250 milijonov dolarjev (216 milijonov evrov). Priključili ga bodo vzhodnemu krilu Bele hiše, kjer so zato že zagrmeli bagri in del njega porušili.

