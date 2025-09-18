Melania Trump dan preživela v družbi kraljice Camille in princese Catherine

Kraljica Camilla je Melanio Trump v zadnjem dopoldnevu državnega obiska peljala na ogled kraljeve knjižnice na gradu Windsor. Med knjižnimi policami, polnimi usnjenih knjig, sta si vzeli čas za klepet, preden sta si ogledali miniaturno palačo kraljice Marije.

Prva dama ZDA se je nato pridružila princesi Catherine , ki je prvič v zgodovini odšla na izlet z gostom sama, brez spremstva drugih višjih članov kraljeve družine. Na vrtovih Frogmore, kjer sta dami gostili skupino skavtov, se jima je pridružil tudi skavtski vodja Dwayne Fields . Slednji je za BBC povedal, da sta bili Kate in Melania zelo prijazni in da sta velik del svojega časa namenili otrokom, s katerimi sta se družili ob različnih naravoslovnih dejavnostih. Princesa, ki je bila v mladosti tudi sama skavtinja, je od leta 2020 sopredsednica skavtske zveze.

Valižanska princesa in soproga predsednika ZDA Donalda Trumpa sta tako skupini otrok, starih od štiri do šest let, pričarali nepozaben dan. "To je čudovito!" je po poročanju revije People rekla 55-letna Melania, potem ko se je mladim skavtom pridružila pri ustvarjanju in tudi sama narisala ilustracijo medveda, pri čemer so jo vodili radovedni otroci.

Soproga princa Williama je za otroke pripravila tudi posebno malico s sendviči, narejenimi z medom iz njenega doma v Anmer Hallu v Norfolku. Za sladko darilce pa je poskrbela prva dama slovenskih korenin, ki je otrokom podarila kozarec medu iz Bele hiše.