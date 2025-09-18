Svetli način
Melania Trump dan preživela v družbi kraljice Camille in princese Catherine

London, 18. 09. 2025 18.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Melania Trump se je med državnim obiskom v Veliki Britaniji družila s kraljico Camillo, s katero sta med drugim obiskali kraljevo knjižnico na gradu Windsor, nato pa se je pridružila princesi Catherine na vrtovih Frogmore, kjer sta skupaj z majhnimi skavti sodelovali pri umetniških dejavnostih in spoznavanju narave. Dami sta otroke presenetili tudi s posebno malico in darilom.

Kraljica Camilla je Melanio Trump v zadnjem dopoldnevu državnega obiska peljala na ogled kraljeve knjižnice na gradu Windsor. Med knjižnimi policami, polnimi usnjenih knjig, sta si vzeli čas za klepet, preden sta si ogledali miniaturno palačo kraljice Marije.

Prva dama ZDA se je nato pridružila princesi Catherine, ki je prvič v zgodovini odšla na izlet z gostom sama, brez spremstva drugih višjih članov kraljeve družine. Na vrtovih Frogmore, kjer sta dami gostili skupino skavtov, se jima je pridružil tudi skavtski vodja Dwayne Fields. Slednji je za BBC povedal, da sta bili Kate in Melania zelo prijazni in da sta velik del svojega časa namenili otrokom, s katerimi sta se družili ob različnih naravoslovnih dejavnostih. Princesa, ki je bila v mladosti tudi sama skavtinja, je od leta 2020 sopredsednica skavtske zveze.

Valižanska princesa in soproga predsednika ZDA Donalda Trumpa sta tako skupini otrok, starih od štiri do šest let, pričarali nepozaben dan. "To je čudovito!" je po poročanju revije People rekla 55-letna Melania, potem ko se je mladim skavtom pridružila pri ustvarjanju in tudi sama narisala ilustracijo medveda, pri čemer so jo vodili radovedni otroci.

Soproga princa Williama je za otroke pripravila tudi posebno malico s sendviči, narejenimi z medom iz njenega doma v Anmer Hallu v Norfolku. Za sladko darilce pa je poskrbela prva dama slovenskih korenin, ki je otrokom podarila kozarec medu iz Bele hiše.

Princesa Catherine Melania Trump Donald Trump Kraljica Camilla Državni obisk
TITO50
18. 09. 2025 20.20
+1
Vrhunsko življenje, smehljat se eden drugemu.
ODGOVORI
1 0
Five -O
18. 09. 2025 20.28
+1
Ja ob polni riti je nasmeh lep
ODGOVORI
1 0
periot22
18. 09. 2025 20.19
+1
Melanija se zna obleči ostale dve pa zastarelo tako kot vsi Britanci!!!!
ODGOVORI
1 0
Veščec
18. 09. 2025 20.14
A so šle kej jahat!?
ODGOVORI
0 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 20.12
+0
Catherine je morala nostiti škornje, da je zgledala večja od naše Kraljice, kakšna AVŠA
ODGOVORI
1 1
DIKLOVE
18. 09. 2025 20.04
+1
Zato jaz nočem bit predsednik. To mi je dolgočasno. Čene bo bil, res.
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
18. 09. 2025 19.28
+2
Ampak ta Camilla je res kot kamela
ODGOVORI
2 0
koral45
18. 09. 2025 19.23
+2
Sedaj pa v Sevnico
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
18. 09. 2025 19.20
+1
Pri Epsteinu ji je bilo bolj veselo.
ODGOVORI
5 4
