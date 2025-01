Melania Trump: Imam lasten ja in ne, to Donaldu tudi povem

Melania Trump, nekdanja in prihodnja prva dama, se bo s soprogom Donaldom Trumpom v ponedeljek ponovno vselila v Belo hišo. V zakulisje takšne selitve, pa tudi v vsakodnevno življenje običajno skrivnostne in zadržane Slovenke, bo čez nekaj mesecev lahko pokukala tudi javnost, saj je zvezdnica že pričela s snemanjem dokumentarnega filma o svojem življenju.

Melania Trump se vrača v Washington in zdi se ji, da jo Američani tokrat bolje poznajo, da jo bolj sprejemajo in da je bolje pripravljena. "Tokrat imam vse. Imam načrte, lahko se vselim. Vse sem že spakirala. Izbrala sem pohištvo, ki ga bomo namestili. Tako da je drugače kot prvič," je razkrila nekdanja in prihodnja prva dama.

Kako je na dan zaprisege novega predsednika videti hitra selitev v Belo hišo, za katero je na voljo pet ur, in kakšno je življenje običajno zadržane prve dame, naj bi prikazal dokumentarni film, ki ga je Melania začela snemati novembra lani - kmalu po tem, ko je izdala knjigo o svojem življenju. Pravi, da so njeni privrženci želeli še več. "Dobila sem zamisel, da bi posneli film o mojem življenju. Moje življenje je neverjetno, izjemno sem zaposlena. Mojemu agentu sem rekla, veš kaj, imam to idejo, prosim, najdi nekoga, ki jo bo uresničil, in skleni dogovor," je povedala v nedavnem intervjuju.

Dogovor, vreden 40 milijonov dolarjev, za katerega ni jasno, kakšen bo delež glavne protagonistke, ki je tudi izvršna producentka, so sklenili z eno od tujih pretočnih platform, katere ustanovitelj je Jeff Bezos. 61-letnik sicer sodi v skupino milijarderjev, ki po novem skušajo ugajati novoizvoljenemu predsedniku Trumpu, k mu soproga, kot zatrjuje, večkrat pove, kar mu gre. "Imam svoje misli. Imam svoj lasten ja ali ne. Ne strinjam se vedno s tem, kar moj mož reče ali naredi, in to je čisto v redu. Ko se ne strinjam z njim, mu dam nasvet. Včasih ga upošteva, včasih ne. Tudi to je v redu," je povedala v smehu.