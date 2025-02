Melania Trump kljub moževi politiki na Kitajskem pravi hit

Melania Trump je predvsem med Kitajkami na spletu postala pravi hit. "Videti je junaško, elegantno in odločno, tako močno in veličastno, tako zelo mi je všeč," je po inavguraciji, na kateri je ameriška prva dama slovenskih korenin pozornost ukradla s klobukom, na Instagramu podobni platformi zapisala 39-letna podjetnica Joyce Yip .

Nekateri kitajski vplivneži so celo poustvarili videz prve dame in si kar doma izdelali replike elegantnega klobuka, ki ga je nosila. In čeprav kitajske vrednote zagovarjajo, da morajo ženske podpirati svoje soproge in se osredotočiti na vzgojo otrok, Melania po pisanju Associated Pressa Kitajke navdušuje tudi s svojo neodvisnostjo in dejstvom, da se je iz majhnega slovenskega mesteca povzpela na tako visok položaj.

"Kitajci imajo radi tako njeno tradicionalno kot sodobno plat ženske," je za Associated Press pojasnila Jingsi Wu, izredna profesorica medijskih študij na univerzi Hofstra v New Yorku. To potrjuje tudi dejstvo, da si je štiri leta star posnetek, na katerem Melania pri odhodu z letala ne želi prijeti roke Donalda Trumpa, na kitajski različici platforme TikTok nabral že več kot pet milijonov všečkov.