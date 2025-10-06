Melania Trump na proslavi v stilu Top Guna

Ameriška prva dama Melania Trump se je ob možu Donaldu Trumpu udeležila proslave ob 250. obletnici vojaške baze v Norfolku. Na dogodku je prva dama pritegnila poglede z opravo.

Temnim kavbojkam je namreč dodala belo srajco z rjavo usnjeno jakno, s čimer je spomnila na lik Charlotte Blackwood (v upodobitvi Kelly McGillis) v filmu Top Gun iz leta 1986. Melania je temu dodala še belo kapo s šiltom, na kateri je z velikimi tiskanimi črkami pisalo "ZDA".

Predsedniškemu paru so predstavili vojaško opremo, oba pa sta spregovorila pred 10.000-glavo množico. Zaradi zapletov s financiranjem agencij ameriške zvezne vlade je Trump zbrane pomiril: "Želim si, da veste, da bomo našim vojakom izplačali vsak cent. Ne skrbite."

Melania je ob tem poudarila, da so generacije mornarjev "ohranile svobodo Amerike". "Vaša moč, pogum in požrtvovalnost nas vse navdihujejo," je dejala.