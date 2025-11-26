Melania Trump na tradicionalni 'pomilostitvi' purana navdušila z modno izbiro

Američani bodo 27. novembra obeležili zahvalni dan, še pred samim praznikom pa je predsednik v Beli hiši tradicionalno 'pomilostil' purana, ki je ena od glavnih sestavin praznične večerje. Na slovesnosti je bila prisotna tudi prva dama Melania Trump, ki pa je znova požela veliko pozornosti.

Melania Trump pozornosti ni deležna le zato, ker je prva ameriška dama, javnost navdušuje tudi s svojim modnim slogom, ki je vedno izbran in eleganten. Nič drugače ni bilo na tradicionalni slovesnosti, ko je predsednik Donald Trump pred zahvalnim dnevom 'pomilostil' purana, nekdanja manekenka pa je za to priložnost oblekla daljše krilo, ki ga je kombinirala s pulijem, čez katerega je oblekla jopič v stilu filma Top Gun. Njeni svetli lasje, ki jih je nosila spuščene, so bili velik kontrast temnejši opravi, ki jo je dopolnila s čevlji prestižne znamke rjave barve.

Melania in Donald Trump bosta zahvalni dan praznovala na Floridi. FOTO: Profimedia icon-expand

To je bila že 78. tradicionalna slavnostna prireditev, na kateri je predsednik pomilostil' purana in peta, na kateri je to počel Trump. Ob njem je vedno bila tudi soproga, ki je že takrat izstopala s svojimi modnimi izbirami. Eden od teh je bil plašč s cvetličnim potiskom modne oblikovalke Stelle McCartney, ki ga je nosila leta 2017 in čevlji prestižne znamke, ki jih je nosila leto pozneje, za katere je odštela nekaj manj kot devet tisočakov.

Donald Trump je kot ameriški predsednik še petič 'pomilostil' purana. FOTO: Profimedia icon-expand