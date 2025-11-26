Svetli način
Tuja scena

Melania Trump na tradicionalni 'pomilostitvi' purana navdušila z modno izbiro

Washington, 26. 11. 2025 21.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
8

Američani bodo 27. novembra obeležili zahvalni dan, še pred samim praznikom pa je predsednik v Beli hiši tradicionalno 'pomilostil' purana, ki je ena od glavnih sestavin praznične večerje. Na slovesnosti je bila prisotna tudi prva dama Melania Trump, ki pa je znova požela veliko pozornosti.

Melania Trump pozornosti ni deležna le zato, ker je prva ameriška dama, javnost navdušuje tudi s svojim modnim slogom, ki je vedno izbran in eleganten. Nič drugače ni bilo na tradicionalni slovesnosti, ko je predsednik Donald Trump pred zahvalnim dnevom 'pomilostil' purana, nekdanja manekenka pa je za to priložnost oblekla daljše krilo, ki ga je kombinirala s pulijem, čez katerega je oblekla jopič v stilu filma Top Gun. Njeni svetli lasje, ki jih je nosila spuščene, so bili velik kontrast temnejši opravi, ki jo je dopolnila s čevlji prestižne znamke rjave barve.

Melania in Donald Trump bosta zahvalni dan praznovala na Floridi.
Melania in Donald Trump bosta zahvalni dan praznovala na Floridi. FOTO: Profimedia

To je bila že 78. tradicionalna slavnostna prireditev, na kateri je predsednik pomilostil' purana in peta, na kateri je to počel Trump. Ob njem je vedno bila tudi soproga, ki je že takrat izstopala s svojimi modnimi izbirami. Eden od teh je bil plašč s cvetličnim potiskom modne oblikovalke Stelle McCartney, ki ga je nosila leta 2017 in čevlji prestižne znamke, ki jih je nosila leto pozneje, za katere je odštela nekaj manj kot devet tisočakov.

Donald Trump je kot ameriški predsednik še petič 'pomilostil' purana.
Donald Trump je kot ameriški predsednik še petič 'pomilostil' purana. FOTO: Profimedia

Družina predsednika Trumpa bo zahvalni dan praznovala na svojem domu na Floridi, kjer se bodo zbrali člani razširjene družine, prvi ameriški par pa je tja odpotoval s predsedniškim letalom.

melania trump zahvalni dan donald trump pomilostitev purana modna izbira prva dama
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
26. 11. 2025 21.54
Trump bi moral biti igralec za otroke/pravljičar/glede na gornjo sliko🤗🦃
ODGOVORI
0 0
Vojko Kos
26. 11. 2025 21.51
Ja, no, navdušila z jakno, ki jo je pojedla?!
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
26. 11. 2025 21.49
Pa kako je pol s to pomilostitvijo, puran umre od starosti? Ostali njegovi sorodniki pa adijo, mislim teh slabih 300 milijonov. To je hinavščina.
ODGOVORI
0 0
Betuul
26. 11. 2025 21.47
Kar se pa Türk eja tiče ; je pa isti kot Trump! Samo šopiri se
ODGOVORI
0 0
Betuul
26. 11. 2025 21.45
+1
Res ima čuden okus!Že pri smreki Bele hiše je bila v belem montlnu in salonarjih, okl pa sneg! Sedaj v bundi, debelejš kikla iz kuhane volne twid,melange;in salonarji! Tooo je pa res kombinacija
ODGOVORI
1 0
9876543
26. 11. 2025 21.36
+1
Skoraj vsi uspešni Slovenci so v tujini bolj cenjeni , kot doma. Melania je vrhunska, kot vedno.
ODGOVORI
2 1
komarec
26. 11. 2025 21.43
Vprašaj Omerzo in Požarja.
ODGOVORI
0 0
9876543
26. 11. 2025 21.59
Pa res. Nisem vedel. Vse za denar. Sramoto nam delata.
ODGOVORI
0 0
