Melania Trump naj bi do zdaj v Beli hiši preživela le dva tedna

Preden je Trump prevzel položaj, je Melania za televizijo Fox News povedala, da bo v Beli hiši in tudi v New Yorku in Palm Beachu, ko bo treba. "Moja prva prioriteta je biti mama, prva dama in soproga," je dejala.

Danes naj bi v Beli hiši razkrila portret nekdanje prve dame Barbare Bush, dogodek pa bo minil brez udeležbe njenega sina, nekdanjega predsednika Georgea Busha mlajšega.

Pred kratkim se je Melania s soprogom udeležila pogreba papeža Frančiška v Rimu in se na kratko pojavila v javnosti med tradicionalno otroško prireditvijo kotaljenja pirhov za veliko noč.