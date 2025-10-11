Melania Trump namignila, kakšna bo božična dekoracija Bele hiše

Prva ameriška dama se že pripravlja na božično okrasitev Bele hiše. Melania Trump je na družbenem omrežju delila petsekundni video, na katerem je na mizo položila eno od božičnih kroglic. Ta je zlata in okrašena z rožami, z njo pa je že dala vedeti, da bo celotna dekoracija v podobnem stilu.

Melania Trump je priprave na božično okrasitev Bele hiše začela zelo zgodaj. Ameriška prva dama, ki so jo v preteklosti kritizirali, da se premalo vključuje v aktivnosti, ki so jih v tej vlogi imele njene predhodnice, je letos pohitela z izbiro prazničnega dekorja, na družbenem omrežju pa je s svojimi sledilci delila pet sekund dolg video, na katerem je razkrila, v katero smer bo šla.

Na posnetku je videti, kako se v Sloveniji rojena nekdanja manekenka z brezizrazno obrazno mimiko premika, nato pa kamera pokaže njeno roko, ki na mizo ob okrasju zlatega, belega in rumenega cvetja položi božično kroglo. Tudi ta je zlate barve, na njej pa so naslikani beli cvetovi.

"Božični sestanek v Beli hiši," je zapisala ob posnetku, kmalu po objavi pa so se pod njo zvrstili številni komentarji navdušenih sledilcev. "Zelo se veselim, da bom videla, kako boš letos okrasila Belo hišo. Vem, da bo čudovita," je zapisala ena od oboževalk, spet nekdo drug pa je dodal: "Imam občutek, da bo to zlat božič."