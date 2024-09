Melania Trump o golih fotografijah: Ponosno stojim za njimi

OGLAS

Melania Trump je konec julija sporočila, da bo jeseni širši javnosti ponudila vpogled v svojo skrbno varovano zasebnost. Nekdanja prva ameriška dama in edina Slovenka, ki je bila kdaj poročena z ameriškim predsednikom, bo namreč izdala knjigo spominov, ki jo založba opisuje kot močno in navdihujočo zgodbo ženske, ki je tlakovala svojo pot, premagala stisko in izpilila osebnostno odličnost, v njej pa se bo 54-letnica dotaknila tudi golih fotografij, ki jih je posnela v mladosti.

Melania Trump je še vedno ponosna na svoje gole fotografije. FOTO: Profimedia icon-expand

"Zakaj ponosno stojim za svojimi golimi fotografijami? Mislim, da je bolj pomembno vprašanje, zakaj so se mediji odločili, da se osredotočijo na to. Ali ne znamo več ceniti lepote človeškega telesa? Skozi zgodovino so umetniki častili človeško telo in vzbujali globoka čustva in občudovanje. Morali bi spoštovati svoja telesa in sprejeti brezčasno tradicijo uporabe umetnosti kot močnega sredstva samoizražanja," je sporočila v videu.

Pred manj kot dvema mesecema je nikaragovsko-ameriška politična strateginja in komentatorka Ana Navarro objavila gole fotografije Melanie Trump. Čeprav je Navarrova članica republikanske stranke, je glasna kritičarka Donalda Trumpa in njegove ekipe.

"Nekateri republikanci so na televiziji in družbenih omrežjih dajali nesramne pripombe o Kamali Harris, da bi njeno ljubezensko zgodovino postavili pod vprašaj. Kar naprej. Želite, da bi bilo to vprašljivo? Izvolite. Nikoli nisem videla golih slik Kamale Harris ali njenega moža," je Navarrova zapisala na svojem Instagramu. Fotografija gole Melanije je bila posneta januarja 2000 za revijo GQ, na njej pa gola Melania leži na krzneni podlagi, nosi pa le diamantni nakit in lisice, s katerimi je priklenjena na aktovko Donalda Trumpa. Knjiga izide 1. oktobra Melanijini spomini bodo izšli 1. oktobra, kar je pred predsedniškimi volitvami, na katerih se bo njen mož znova potegoval za mandat ameriškega predsednika. Njena pisarna jih opisuje kot močno in navdihujočo zgodbo ženske, ki si je sama utrla pot, premagala vse stiske in 'definirala osebno odličnost'. Knjiga naj bi bila polna osebnih zgodb in družinskih fotografij, ki jih doslej ni delila z javnostjo.

