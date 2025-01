Melania Trump potrdila, da se vrača v Belo hišo

Melania Trump , žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa , je potrdila, da se sicer vrača v Belo hišo, a bo tudi med drugim moževim mandatom čas preživljala v New Yorku in na Floridi. V intervjuju za Fox News je dejala, da je že spakirala svoje stvari in izbrala nekaj pohištva, ki ga bodo namestili v njene prostore, ker to počne že drugič, je lažje. Na vprašanje, kje bo preživela večino svojega časa, je odgovorila: "Bom v Beli hiši. Ko bom morala biti v New Yorku, bom v New Yorku. Ko bom morala biti v Palm Beachu, bom v Palm Beachu."

Ena njenih prvih uradnih odločitev je bila, da v Beli hiši ne bo organizirala tradicionalnega in simboličnega srečanja z odhajajočo prvo damo Jill Biden. Nekdanji predsednik Joe Biden pa je v Ovalni pisarni že gostil novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Po odhodu iz Bele hiše leta 2021 je Melania čas preživela med Palm Beachem in New Yorkom, medtem ko se je njen mož soočal z vrsto pravnih težav in pripravljal novo predsedniško kampanjo. Čeprav so drugi člani družine Trump Donalda redno spremljali na sodišče in sodelovali v kampanji, se je Melania večinoma držala v zasebnosti in se raje umaknila iz javnega življenja.