Tuja scena

Melania Trump pred božičnimi prazniki obiskala bolne otroke

Washington, 06. 12. 2025 15.31 | Posodobljeno pred 41 minutami

Melania Trump je pred božično-novoletnimi prazniki obiskala bolne otroke, ki se trenutno zdravijo v eni od bolnišnic v Washingtonu, s tem pa nadaljuje več desetletij dolgo tradicijo prvih dam. Žena ameriškega predsednika Donalda Trumpa je mladim bolnikom zaželela čimprejšnje okrevanje in veliko igrač od Božička.

Melania Trump nadaljuje tradicijo prvih ameriških dam, ki pred božičem že desetletja obiskujejo bolne otroke. 55-letnico sta v praznično okrašen atrij bolnišnice pospremila 11-letni deček in 5-letna deklica. Soproga ameriškega predsednika je sedela v rdečem naslanjaču in približno 20 otrokom prebrala pravljico.

Melania Trump je obiskala bolne otroke v bolnišnici in jim prebrala pravljico.
Melania Trump je obiskala bolne otroke v bolnišnici in jim prebrala pravljico. FOTO: Profimedia

Kot so poročali ameriški mediji, je po tem, ko je zaprla knjigo, bolnikom zaželela veliko moči pri okrevanju in veliko igrač, ki jim jih naj prinese Božiček. "Prepričana sem, da vas bo letos vse obiskal Božiček in vam prinesel veliko igrač, zato vam želim vesel božič in srečno novo leto," je dejala in dodala: "Želim vam veliko moči in ljubezni. Tudi predsednik Trump vam pošilja veliko ljubezni in dobrih želja."

Melania Trump nadaljuje tradicijo prvih dam.
Melania Trump nadaljuje tradicijo prvih dam. FOTO: Profimedia

Prva dama je nato poklepetala z vsakim otrokom iz občinstva, nato pa je obiskala še tiste, ki se zdravijo na oddelku za hematologijo in onkologijo. Božiček, ki je bil prisoten, ji je podaril kovanec, na katerem je vgraviran napis 'Verjemi' in 'Srečen božič'. Prva dama seveda ni prišla praznih rok in je za vse prinesla darila.

Njen obisk bolnišnice označuje nadaljevanje tradicije, ki jo je začela Bess Truman, ki je mesto prve dame zasedala med leti 1945 in 1953.

