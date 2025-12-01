Melania Trump predstavila praznično okrasitev Bele hiše

Prva dama ZDA Melania Trump je predstavila praznično okrasitev Bele hiše. Za temo božičnih praznikov je izbrala Dom je tam, kjer je srce, Belo hišo pa je po poročanju ameriških medijev med drugim okrasila z 51 božičnimi drevesi, 75 božičnimi venčki, 55 kilogrami medenjakov, 7600 metri trakov ter 2000 verigami lučk.

Ameriški mediji so ob tem spomnili, da je soproga ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Melania Trump, s tem Belo hišo praznično okrasila že petič, z dekoracijo pa da je tokrat poudarila ameriški duh velikodušnosti, domoljubja in hvaležnosti. Vse okraske je osebno izbrala.

Donald Trump je dobil svoj portret iz Lego kock. FOTO: Profimedia icon-expand

Belo hišo je okrasila tudi z več kot 2800 zlatimi zvezdami in 10.000 modrimi metulji ter več kot 200 metrov girland. Vseh 75 božičnih venčkov je podpisal predsednik Trump. Obešeni so na zunanji strani oken in okrašeni s klasičnimi rdečimi pentljami.

Bela hiša je že v božičnem vzdušju. FOTO: Profimedia icon-expand

V zeleni sobi, ki je po poročanju USA Today posvečena igram in zabavi v krogu družine, sta iz lego kock sestavljena portreta Trumpa in prvega predsednika ZDA Georgea Washingtona. Replika Bele hiše je narejena iz 55 kilogramov medenjakov, medtem ko je glavno božično drevo visoko 5,4 metra. V rdeči sobi je več kot 10.000 modrih metuljev, ki simbolizirajo otroke v rejništvu, ki jim je posvečena tudi pobuda prve dame. Javni ogledi bodo mogoči od torka, pričakujejo pa, da si bo praznično Belo hišo ogledalo več deset tisoč ljudi.

Belo hišo med drugim krasi 75 božičnih venčkov. FOTO: Profimedia icon-expand

Prva dama slovenskega rodu je za Fox News Digital dejala, da se je rek "Dom je tam, kjer je srce", globoko dotakne "še posebej zdaj, ko se spopadam z radostmi, izzivi in pogostim gibanjem, ki jih prinašata materinstvo in posel". "Nenehno gibanje me je naučilo, da dom ni zgolj fizičen prostor, temveč toplina in udobje, ki ju ne glede na okolico nosim v sebi," je dejala.

Replika Bele hiše je narejena iz 55 kilogramov medenjakov. FOTO: Profimedia icon-expand

Da je prva dama postavila toliko dreves, sicer ni nič novega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Že v prvem Trumpovem mandatu je po poročanju ameriških medijev za Belo hišo naročila na desetine dreves. Za božič leta 2020 naj bi jih bilo dobrih 60. Soproga bivšega predsednika Joeja Bidena, Jill Biden, pa naj bi lani Belo hišo okrasila celo z več kot 80 drevesi.

Za temo božičnih praznikov je Melania Trump letos izbrala Dom je tam, kjer je srce. FOTO: Profimedia icon-expand