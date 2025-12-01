Melania Trump predstavila praznično okrasitev Bele hiše

Ameriški mediji so ob tem spomnili, da je soproga ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Melania Trump, s tem Belo hišo praznično okrasila že petič, z dekoracijo pa da je tokrat poudarila ameriški duh velikodušnosti, domoljubja in hvaležnosti. Vse okraske je osebno izbrala.
Belo hišo je okrasila tudi z več kot 2800 zlatimi zvezdami in 10.000 modrimi metulji ter več kot 200 metrov girland. Vseh 75 božičnih venčkov je podpisal predsednik Trump. Obešeni so na zunanji strani oken in okrašeni s klasičnimi rdečimi pentljami.
V zeleni sobi, ki je po poročanju USA Today posvečena igram in zabavi v krogu družine, sta iz lego kock sestavljena portreta Trumpa in prvega predsednika ZDA Georgea Washingtona. Replika Bele hiše je narejena iz 55 kilogramov medenjakov, medtem ko je glavno božično drevo visoko 5,4 metra. V rdeči sobi je več kot 10.000 modrih metuljev, ki simbolizirajo otroke v rejništvu, ki jim je posvečena tudi pobuda prve dame. Javni ogledi bodo mogoči od torka, pričakujejo pa, da si bo praznično Belo hišo ogledalo več deset tisoč ljudi.
Prva dama slovenskega rodu je za Fox News Digital dejala, da se je rek "Dom je tam, kjer je srce", globoko dotakne "še posebej zdaj, ko se spopadam z radostmi, izzivi in pogostim gibanjem, ki jih prinašata materinstvo in posel". "Nenehno gibanje me je naučilo, da dom ni zgolj fizičen prostor, temveč toplina in udobje, ki ju ne glede na okolico nosim v sebi," je dejala.
Da je prva dama postavila toliko dreves, sicer ni nič novega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Že v prvem Trumpovem mandatu je po poročanju ameriških medijev za Belo hišo naročila na desetine dreves. Za božič leta 2020 naj bi jih bilo dobrih 60. Soproga bivšega predsednika Joeja Bidena, Jill Biden, pa naj bi lani Belo hišo okrasila celo z več kot 80 drevesi.
Tradicija, da ima praznično okraševanje temo, sega po podatkih zgodovinskega združenja Bele hiše do Jackie Kennedy. Medtem ko so bili drevesa in venci kot okraski javnosti predstavljeni že desetletja prej, je Jackie Kennedy leta 1959 z okrasitvijo v duhu Hrestača Petra Čajkovskega prvič uvedla temo.
